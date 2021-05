Nun gibt es Bonus-Schecks für das Städtle

Die Aktion soll die heimische Wirtschaft unterstützen

Die Wirtschaftsvereinigung Wertingen hat eine neue Aktion auf die Beine gestellt. Bis einschließlich Pfingstmontag gibt es einen Bonus-Städtle-Scheck im Wert von fünf Euro geschenkt. Der Scheck sei ein Geschenk von der Wirtschaftsvereinigung Wertingen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Gutschein solle einen kleinen Anreiz geben, Wertingen treu zu bleiben. Man wünsche sich, dass die Inzidenz-Werte im Landkreis unter 100 sinken und bleiben. Bis dahin könnten und dürften die Gastronomen aber nicht öffnen. Viele Einzelhändler dürfen Kunden nur einlassen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorweisen, vollständig geimpft oder nachweislich genesen sind.

Die Bonus-Städtle-Schecks gibt es nur im Schnelltest-Zentrum des BRK in Wertingens Stadtmitte beim Hotel und Gasthof „Zum Hirsch“ beziehungsweise am Pfingstsonntag in der mobilen Test-Station am Pfarrheim. Die Ausgabe erfolgt nur, solange der Vorrat reicht.

Der Gutschein gilt wie Bargeld, aber nur bei Essens-Abholungen „To go“ und in den benannten Geschäften, die nach wie vor auf Vorlage eines Negativ-Tests bestehen müssen. (pm)