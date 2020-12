07.12.2020

Nun steht der Wunschbaum im Rathaus

So sieht der Wunschbaum im Wertinger Rathaus aus.

62 Kinder würden sich über Geschenke freuen

Im Erdgeschoss des Wertinger Schlosses steht wieder der Wunschbaum. 62 Kinder – vom Kleinkind bis zum beinahe 18-Jährigen – hoffen darauf, dass sich zu Weihnachten einer ihrer Wünsche erfüllt. Die Wünsche stammen von Mädchen und Buben in schwierigen Lebenssituationen. Hoch im Kurs stehen gerade bei den Jungen ferngesteuerte Spielzeuge. Aber auch Puppen, Malutensilien oder winterfeste Kleidung wurden gewünscht. Die Benefizaktion wird vom Familienbüro der Sankt-Gregor-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Zusammenarbeit mit der „Wertinger Tafel“ und der Stadt durchgeführt.

Wer dafür sorgen will, dass sich ein Wunsch erfüllt, kann sich zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses einen Stern vom Baum nehmen, Sternnummer und seine Kontaktdaten auf die vorbereiteten Blätter eintragen und den Abschnitt in die bereitstehende Kiste werfen. Das Geschenk sollte ebenfalls mit der Sternnummer versehen bis zum 17. Dezember im Bürgerbüro der Stadt Wertingen abgegeben werden. Zur Abgabe der Geschenke muss man dieses Jahr einfach an die Glastüre klopfen – die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros nehmen sie dann entgegen. (wz)

