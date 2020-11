07:55 Uhr

Objekte des Heimatmuseums: Damit bügelten die Wertinger früher

Plus Ein Bolzenbügeleisen im Heimatmuseum Wertingen gibt Anlass, über die Entwicklung dieses wichtigen Haushaltsgerätes nachzudenken.

Von Cornelius Brandelik

Das Bügeleisen dient dem Glätten von Kleidung. Während es heute in der Regel aus Edelstahl hergestellt wird, bestand es bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein aus Eisen. Eisen kann durch Gießen oder Schmieden funktional geformt werden. Beim Bügeleisen erhielt es die Form im Gussverfahren. Eisen hält zudem die Hitze und Wärme und gibt sie langsam an die Umgebung ab. Zusammen mit dem Gewicht ist Eisen somit das ideale Material für ein Gerät, mit dem man Wäsche glättet.

Bereits 200 Jahre vor Christus wurde in China gebügelt, und zwar mit dem sogenannten Pfanneneisen. Glühende Kohle wurde mit Sand gemischt, um die Hitze besser zu halten, und in eine Metallpfanne mit Stiel gefüllt. Damit konnte man die seidenen Gewänder glätten.

Altes Bügeleisen: Objekt des Monats im Wertinger Heimatmuseum

Unser modernes Dampfbügeleisen hatte verschiedene Vorläufer. Die einfachste Methode ein Bügeleisen aufzuheizen bestand darin, es auf den heißen Herd zu stellen. In der Regel benutzte man dazu Bügeleisen mit Wechselgriffen. Einige dieser Exemplare besitzt das Heimatmuseum. Das Ofenmuseum zeigt sogar einen speziellen Schneider-Ofen, auf dem mehrere dieser Bügeleisen erhitzt werden können. Sobald das gebrauchte Eisen erkaltet war, holte man sich ein neues heißes Eisen von der Herdplatte.

Auch eine Möglichkeit: Einen glühenden Bolzen einschieben. Bild: Brandelik

Es gab auch hohle Bügeleisen, die man an einer Seite öffnen konnte. Zum Beispiel konnte man beim Bolzenbügeleisen einen glühenden Metallbolzen ins Innere des Bügeleisens schieben. Auch hier hatte man mehrere Eisen im (Herd-)Feuer. Ein spezieller konischer Durchbruch im Bolzen ermöglichte die Entnahme und Aufnahme durch einen entsprechend geformten Eisenstab mit Holzgriff. Bei dem Exemplar im Heimatmuseum fehlt die obere Hälfte des Holzgriffes am Bügeleisen. Ansonsten ist es in gutem Zustand und Objekt des Monats November.

Auf einem solchen Schneiderofen konnten mehrere Bügeleisen gleichzeitig erhitzt werden. Bild: Brandelik

Kohlebügeleisen verunreinigten oftmals Kleidung

Daneben existierten Bügeleisen mit eigener Befeuerung durch Holzkohle oder Glut aus dem Herd. Bei diesen Kohlebügeleisen konnte man den Deckel des Eisenhohlkörpers öffnen und so den Hohlraum befüllen. Der Rauch entwich durch die Öffnungen rings um das Bügeleisen. Nachteil dieses Modelles war, dass durch diese Öffnungen auch Ruß- oder Kohlepartikel entweichen konnten, die die Wäsche verunreinigten oder gar schädigten.

Mit Strom als Energiequelle genutzte Bügeleisen eroberten erst ab den 1920er Jahren langsam den Markt. Das Dampfbügeleisen wurde erstmals in den 1960er Jahren angeboten. Man sieht, dass der Weg dorthin ein weiter war, wenngleich das Prinzip der Technik mehr oder weniger gleich geblieben ist, lediglich die Energiequelle hat sich verändert. Der Komfort beim Bügeln ist somit aber beträchtlich gestiegen.

