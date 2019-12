03.12.2019

Offene Türen in der Freien Schule Lech-Donau

Auch der Kindergarten empfing interessierte Besucher

Mehrstimmig klingen die Flöten durchs Haus. Viele begeisterte Besucher lauschen dem Spiel der Schüler, die den „Tag der offenen Türen“ der Freie Schule Lech-Donau und des Kindergartens Bienenkorb eröffnen. Eingeladen waren alle zuzuschauen, zuzuhören und vor allem mitzumachen, was Schüler, Lehrer und Erzieherinnen für diesen Tag vorbereitet hatten. So auf Congas und Cajons musizieren, sich an Fingerspielen beteiligen und „Geometrie mal anders“ erleben. Die Jugendlichen in der Oberstufe drehten den Spieß um und unterrichteten die Erwachsenen, wie ein Graffitischriftzug entsteht.

Im Kindergarten Bienenkorb wurde in den heimeligen Gruppenräumen gefilzt und wer von den Kindern Bewegungsdrang verspürte, konnte im Garten toben und sich anschließend bei einem frischen Stockbrot am Lagerfeuer stärken.

Die Lehrkräfte standen in der ruhigen Atmosphäre der Schülerbücherei für Informationsgespräche zur Verfügung. Wer vom vielen Schauen und Erleben hungrig war, konnte sich im Café am großen Buffet bedienen. Zum Abschluss gab’s die Ballade von Theodor Fontane „Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ auf der Bühne in der Aula rezitiert. (pm)