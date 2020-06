vor 19 Min.

Open-Air-Kino läuft wieder ab Donnerstag

Tickets gibt es jetzt auch an der Wertinger Abendkasse

Aufgrund der schlechten Wettervorhersage geht es beim Wertinger Open-Air-Kino erst wieder am kommenden Donnerstag, 11. Juni, weiter mit dem Film „Besser Welt als nie“. Darsteller Dennis Kailing wird dazu im Wertinger Schlossgarten erwartet.

In den darauffolgenden Tagen sind dann die Filme „Joker“ (ab 16 Jahren) am Freitag, 12. Juni, und „Leberkäsjunkie“ am Samstag, 13. Juni, angesagt.

Am Sonntag wird „Nur die Füße tun mir Leid“ auf der Leinwand zu sehen sein. Bei dem Dokumentarfilm wird Regisseurin Gabi Röhrl persönlich anwesend sein. Der ursprünglich für den morgigen Mittwoch angesagte Film „Parasite“ wird auf Freitag, 10. Juli, verschoben. Filmstart ist jeweils um 21.15 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. (pm/wz)

gibt es im Internet unter www.cinedrom.de und mittlerweile auch an der Abendkasse.