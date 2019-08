vor 23 Min.

Oscarverleihung an der Wertinger Altenpflegeschule

22 erfolgreiche Absolventen freuen sich über ihre Zeugnisse. Zu was die Schulleiterin Frauen wie Männer ermutigte.

22 staatlich geprüfte Altenpflegerinnen und Altenpfleger wurden jetzt feierlich aus der BRK-Berufsfachschule für Altenpflege Wertingen entlassen. In Anlehnung an die Oscarverleihung liefen die Schüler auf einem roten Teppich in den großen Lehrsaal ein, musikalisch untermalt von dem Bocelli-Song „Time to say goodbye“. Der Saal erstrahlte in Rot, Weiß und Gold, die Wände waren mit riesigen Filmstreifen dekoriert.

Vergleich mit einer Bergbesteigung

„Sie waren eine tolle Klasse!“, lobte Schulleiterin Christine Vogel die Absolventen der Altenpflegeschule. Sie dankte ihnen für ihr Engagement und meinte augenzwinkernd, dass es ja ohne Schüler keine Schule und keine Lehrer gäbe. Für die Zukunft wünschte Vogel den Abgängern alles Gute und betonte: „Wir brauchen in der Pflege Menschen, die bereit sind, nach vorne zu blicken und Neues zu wagen.“

Klassenleiterin Monika Egger ließ die zurückliegenden drei Jahre Berufsausbildung mit einer Powerpoint-Präsentation Revue passieren. Die Besteigung des Jochbergs während der Klassenfahrt vor ein paar Tagen verglich sie mit dem manchmal steinigen und steilen Weg der Ausbildung. „Sie können stolz auf sich sein!“, sagte sie und ermutigte die Absolventen, weiter den Weg nach oben zu gehen.

Humorvolle Nominierungen in Wertingen

Im Gegenzug würdigten die Schüler ihre Lehrer mit einfallsreichen, humorvollen Nominierungen und Blumen. Zwei echte Oscar-Trophäen verliehen sie Schulleiterin Vogel und Klassenleiterin Egger. Diese übergaben den Absolventen im Gegenzug die Abschlusszeugnisse und überreichten allen eine Rose. Anschließend luden die Schüler zu einem Stehempfang ein. (pm)

