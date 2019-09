vor 5 Min.

Ottilienfest begangen

Gläubige feiern in Asbach

Traditionsgemäß wurde am ersten Septembersonntag in Asbach das Ottilienfest, heuer wieder auf dem Ottilienberg bei der neuen Kapelle, gefeiert. Bei gutem Wetter nahmen viele Gläubige daran teil. Sie zogen mit der Musikkapelle Osterbuch und den Fahnenabordnungen hinauf zum Ottilienberg zur vor einigen Jahren neu erbauten Kapelle. Pater Tomasz und Diakon Brummer feierten mit den Gläubigen den Gottesdienst, den die Musikkapelle Osterbuch festlich umrahmte. Während der Messe erklangen die Lieder zur heiligen Ottilia. Zu den Feierlichkeiten gehörte am Schluss auch der Reliquiensegen. (fk)

