vor 53 Min.

Pakete für die Weihnachtstrucker

Wer will, kann Hilfe nach Osteuropa schicken

Seit 1993 fahren die „Weihnachtstrucker“ der Johanniter nach den Weihnachtsfeiertagen in die Armenregionen Osteuropas und verteilen Lebensmittelpakete. Die Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen unterstützt diese Aktion bereits seit dem Jahr 2000. Sie sammeln die Lebensmittelpakete und übergeben diese an die Johanniter in Donauwörth. In den vergangenen 19 Jahren haben sie schon insgesamt 3263 Pakete gespendet. Auch in diesem Jahr rufen die Johanniter dazu auf, ein Lebensmittelpaket zu schnüren. Man kann das Paket auch im Lauterbacher Dorfladen packen lassen.

Die Johanniter bitten darum, dass die Lebensmittel in einen stabilen Karton, idealerweise in Bananenkisten verpackt werden. Um am Zoll keine Schwierigkeiten zu haben und um vor Ort gleichwertige Pakete verteilen zu können, bitten die Johanniter darum, sich streng an die Packliste zu halten.

Die Packliste lautet: ein Geschenk für Kinder (Malbuch/Block, Buntstifte), zwei Kilogramm Zucker, drei Kilogramm Mehl, ein Kilogramm Reis und ein Kilogramm Nudeln, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zwei Tuben Duschgel, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten und zwei Tuben Zahnpasta. Auf keinen Fall dürfen jedoch Kleidung oder verderbliche Lebensmittel in die Pakete, schrieben die Johanniter. Vollständige Pakete können bis Dienstag, 17. Dezember, 16 Uhr an den Sammelstellen, der Pfarreiengemeinschaft abgegeben werden:

Roswitha Kranz, Stehlesberg 2 und Doris Kotter, Wertinger Straße 80

Manfred Hartl, Mühlanger 1, Privathaus

Burga Demharter, Lindenfeld 24, (täglich von 18-19 Uhr) und Erwin Müller, Bahnhofstraße 10, Eingang hinteres Gebäude

Elvira Burkhard-Mayershofer, Feldweg 9, (täglich von 17-19 Uhr)

Ulrike Binswanger, Herrenberg 38, (Mo - Fr 14-20 Uhr + Sa)

Anita Müller, Am Streitgraben 24 (pm)

