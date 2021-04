Patrozinium ohne den Patron

Renovierungsarbeiten in der Schlosskapelle Hohenreichen

Die Schlosskapelle Hohenreichen ist dem heiligen St. Georg geweiht. Dort wurde auch dieses Jahr traditionell das Patrozinium gefeiert – allerdings ohne die Figur des Patrons.

Grund dafür ist, dass die Kapelle derzeit renoviert wird. Bereits vor sechs Jahren war eine Renovierung beantragt worden. Für heuer ist jetzt die Durchführung geplant. Daher hatten sich der heilige Georg sowie alle anderen Figuren „auf die Flucht gemacht“.

Sie sind zur Zeit wegen Holzwurmbefall zur Begasung in einer fremden Kapelle. Somit musste heuer das Patrozinium, vermutlich erstmalig in der Geschichte der Schlosskapelle, ohne den hl. Georg und seine sonstigen Freunde – wie es Pfarrer Rossmanith bezeichnete – gefeiert werden.

Unter Einhaltung der Hygienevorschriften wurde der Festgottesdienst in der mit Blumen reich geschmückten Kapelle mit digitaler, musikalischer Begleitung von Pfarrer Rossmanith sehr festlich gestaltet. In seiner Predigt erinnerte er, dass man sich an drei H’s erinnern sollte: Heimat, Heil und Himmel. Die Kirche, besonders dieses Haus sollte ein Stück Heimat sein. Zum Schluss äußerte er die Hoffnung, dass nächstes Jahr wieder in einer neu renovierten Kapelle unter normalen Verhältnissen gefeiert werden könne. (pm)