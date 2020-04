vor 53 Min.

Per Bildschirm das Instrument lernen

Gerade haben Musikschüler viel Zeit zum Üben – allerdings kann der Unterricht nicht wie gewohnt stattfinden. Also müssen an der Wertinger Musikschule andere Lösungen her

Die öffentlichen Musikschulen sind derzeit geschlossen und werden es bis auf Weiteres auch sein, aber der Unterricht findet trotzdem statt – nämlich online. Wie viele Musikschulen hat auch die Musikschule Wertingen bei Bekanntwerden der Schulschließung am 17. März den Bedarf erkannt und setzt nun nach den Osterferien auf Unterricht mit digitalen Hilfsmitteln.

Damit reagiert die Wertinger Musikschule auf die Bedürfnisse ihrer Schüler, und zwar für alle Altersgruppen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Den Unterricht jetzt ausfallen zu lassen, wäre unverantwortlich“, so die Stimmen aus den Musikschulverbänden. „Viele Menschen haben in dieser schwierigen Situation der sozialen Isolation ein großes Bedürfnis nach musikalischer Betätigung. Und nicht zuletzt verfügen die Schüler momentan über ein viel größeres Zeitkontingent.“

Schulleiterin Heike Mayr-Hof und Geschäftsführerin Karolina Wörle berichten über sehr viele positive Reaktionen ihrer Schüler. Viele Eltern sind dankbar, dass der Unterricht weiterläuft. „Wir freuen uns, dass Sie in dieser schwierigen Zeit alles daransetzen, um den Musikunterricht weiter zu gewährleisten“, so schreiben viele Schülereltern der Musikschule Wertingen.

Die besondere Situation setzt in vielen Kollegien großes Improvisationstalent frei. Auch zwischen den Musikschulen im Land zeigt sich ein ungemein kreativer Erfahrungsaustausch und eine intensive, fruchtbare Zusammenarbeit in der Arbeit an bestmöglichen Lösungen. Bereits in der zweiten Woche der Schulschließung hätten die Musiklehrer in Wertingen „Probeunterricht“ mit ihren Schülern abgehalten und ausgetestet, wie es am besten funktionieren könnte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Musikpädagogen greifen demnach in der aktuellen Situation häufig auf vorhandene technische Möglichkeiten zurück. Gemeinsames Suchen und Ausprobieren von Apps, Plattformen und Unterrichtsmethoden prägen derzeit den Alltag der Musikschul-Akteure. Dabei steht die Schulleitung in Wertingen mit Musikschulen bundesweit in ständigem Austausch, um gegenseitig von Erfahrungen zu profitieren und die Angebote auch kurzfristig optimieren zu können. In den vergangenen zwei Wochen kristallisierte sich allerdings auch heraus, dass der Online-Unterricht derzeit aufwendiger in der Vorbereitung und Durchführung ist, mehr Zeit und Kraft kostet sowie ein höheres Maß an ergänzendem Kommunikationsaufwand erfordert.

Nach der Pressekonferenz von Ministerpräsident Söder am Donnerstag hat der Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen bereits einen Antrag an das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gestellt, dass die Musikschulen – unter Auflagen – mit dem Einzel- und Kleingruppenunterricht beginnen dürfen. Über diesen Antrag, flankiert durch einen gleichlautenden Antrag des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst und auch der Abteilung Musik im Kultusministerium, ist im Augenblick noch nicht entschieden.

Die persönliche Begegnung beim Musizieren und Musiklernen wird immer zu den Stärken von Musikschulen gehören, gar unverzichtbar bleiben, so die Einschätzung der Verantwortlichen der Wertinger Einrichtung. Gerade das Musizieren in Gemeinschaft mit anderen ist in den öffentlichen Musikschulen so selbstverständlich, dass dieser Verzicht in der momentanen Situation als schmerzlich, aber notwendig bewusst wird. Umso größer ist die Vorfreude auf das Musizieren in Ensembles, Orchestern, Bands und Chören in einer Zeit nach Corona.

Von der Ausgangssperre unberührt, bleibt das Büro der Musikschule Wertingen weiterhin täglich von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr telefonisch unter 08272/4508 erreichbar. (pm)

Jederzeit kann die Musikschule Wertingen unter info@musikschulewertingen.de kontaktiert werden. Anmeldungen für das neue Schuljahr können ab sofort online getätigt werden. Anmeldeformulare, Entgeltordnung, Schulordnung und Satzung finden Sie unter www.musikschulewertingen.de/download-formulare/

