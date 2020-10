vor 34 Min.

Pfarrer darf dieses Jahr selbst firmen

Rupert Ostermayer wird 42 Jugendlichen das Sakrament geben

Das Sakrament der Firmung wird am Samstag, 17. Oktober, an 42 Jugendliche aus der Pfarreiengemeinschaft Wertingen gespendet. Aus gesundheitlichen Gründen musste der zugeteilte Firmspender Monsignore Alessandro Perego absagen. Aus diesem Grund wurde Pfarrer Rupert Ostermayer eine einmalige Sondergenehmigung erteilt, das Sakrament der Firmung in diesem Jahr selbst zu spenden.

Wegen der weiter zu erwartenden Abstandsregeln können nicht alle Kinder zusammen gefirmt werden. Aus diesem Grund wird die Feier der Firmung zweimal stattfinden.

Termin für die Firmbewerber aus Gottmannshofen und Binswangen ist am Samstag., 17. Oktober, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Wertingen. Die Jugendlichen aus Wertingen werden am Samstag, 17. Oktober, um 13.30 Uhr das Firmsakrament empfangen. (fk)

