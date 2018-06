vor 25 Min.

Philippinischer Chor gibt einige Konzerte

Von Wertingen aus gastiert er in Dillingen und Buttenwiesen

In und um Wertingen wird der „Palawan Chamber Choir“ von den Philippinen gleich mehrere Konzerte geben. Der Chor kommt dieses Jahr im Rahmen seiner Konzertreise zum zweiten Mal in die Region Wertingen. Die Sänger und Sängerinnen präsentieren mit ihren Liedern, die sie a cappella singen, die Vielfalt der Kultur und Glaubensüberzeugung. Der Kontakt kam über die seit vielen Jahren in Wertingen heimische Corazon Grünthaler zustande (wir berichteten). Von Wertingen aus wird der nicht kommerzielle Chor Anfang Juli verschiedene Konzerte geben. Der Eintritt ist jeweils frei. Nach den Konzerten bittet der Chor um freiwillige Spenden für seine vielfältigen charitativen Projekte auf den Philippinen.

Unter anderem unterstützt er ein Stipendienprogramm für mittellose Schüler und Studenten und für hilfsbedürftige Kinder auf der philippinischen Insel Palawan. Das Ziel ist es, den jungen Menschen mit Hilfe einer guten Ausbildung eine Perspektive für ihr weiteres Leben zu geben.

Corazon Grünthaler freut sich, dass – nach einem Aufruf in unserer Zeitung – sich viele Menschen bei ihr gemeldet und Unterkünfte angeboten haben, so dass alle Sänger(innen) untergebracht sind. Ankommen werden sie am Montag, 2. Juli in Wertingen und tags darauf von Bürgermeister Willy Lehmeier empfangen. Mit einem Konzert im Wertinger Seniorenheim St. Klara werden sie am Dienstag, 3. Juli, um 15 Uhr ihre Auftritte starten. Desweiteren stehen folgende öffentliche Konzerte auf dem Programm:

Mittwoch, 4. Juli, 19 Uhr, Konzert in der Kirche „Maria Hilf“ in Unterthürheim

Donnerstag, 5. Juli, 19 Uhr, Konzert in der evangelischen St.-Andreas-Kirche in Augsburg (Eichendorffstraße 41)

Freitag, 6. Juli, 19 Uhr, Konzert in der evangelischen Katharinen-Kirche in Dillingen

Samstag, 7. Juli, 19 Uhr, das Hauptkonzert in der katholischen Stadtpfarrkirche in Wertingen

Sonntag, 8. Juli, 10 Uhr, musikalische Gestaltung der Messe in der Stadtpfarrkirche in Höchstädt

Sonntag, 8. Juli, 19 Uhr, Konzert in der Kirche von Kloster Holzen.

Nach einer Abschiedsfeier fliegen die philippinischen Gäste zurück in ihre Heimat. Der Aufenthalt in Wertingen wird eine mehrmonatige Reise durch Deutschland beenden. (dem/pm)

Themen Folgen