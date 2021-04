Planung über Parteigrenzen hinweg

Freie Wähler Wertingen wehren sich gegen Vorwürfe

Die Fraktion der Freien Wähler Wertingen tritt den immer wieder geäußerten Vorwürfen, dass die Planungen für ein Ärztehaus wegen der Parteizugehörigkeit des Investors in die Wege geleitet worden seien, entschieden entgegen. Der Investor sei damals noch Mitglied der CSU gewesen, als er seine Idee, das Projekt an der Dillinger Straße umzusetzen, an die Stadt Wertingen herangetragen habe, so die FW in einer Pressemitteilung.

Darin heißt es weiter: „Nur weil alle Fraktionen der letzten Stadtratsperiode, damit auch CSU und SPD, 2019 die Verlegung des Standortes zum Krankenhaus favorisierten, kam er diesem Wunsch nach.“ Bürgermeister Willy Lehmeier sei vor fast zwei Jahren von einem ehemaligen CSU-Stadtrat, der auch eine führende Rolle im Landkreis einnimmt, zu einem Gespräch mit dem Landrat in dieser Sache begleitet worden. Das bedeute, so die Einschätzung der FW, „dass den Fraktionen im Stadtrat das Projekt in keinster Weise kurzfristig bekannt wurde“.

Der Aufsichtsrat der Kliniken gGmbH habe auch mit Stimmen von CSU und SPD für die Realisierung eines Ärztehauses mit der Mischnutzung Gesundheit, Wohnen und Arbeiten votiert. In verschiedenen Abstimmungen vor Ort oder im Kreis seien ebenso Kommunalpolitiker von Grünen, KUL, BIW oder Zukunft beteiligt gewesen.

Das Fazit der Freien Wähler: „Kurzum, die Planung eines Ärztehauses entstand über Parteigrenzen hinweg, auch wenn dies manche Bürger in ihren Veröffentlichungen gerne, und wohl mit voller Absicht, verdrehten.“ Mittlerweile sei vonseiten der Freien Wähler zum Ärztehaus am Krankenhaus alles gesagt. Das Ratsbegehren solle die Weiterplanung des Projekts ermöglichen und besiegele kein schon fertiges Konzept – nicht mehr und nicht weniger. „Wir appellieren daher an Sachlichkeit in der Diskussion. Jede Zuspitzung hat dort ihre Grenze, wo die Diffamierung demokratischer Gruppierungen beginnt“, so die Freien Wähler. (pm)