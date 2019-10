vor 21 Min.

Planungen für die Ortsdurchfahrt Oberthürheim laufen

Die Maßnahme soll im kommenden Jahr starten. Warum nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten

Von Brigitte Bunk

Trotz aller Diskussionen bei der Bürgerversammlung am Montagabend sind sich die Oberthürheimer mit Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner, Planer Josef Tremel und Landschaftsarchitektin Franziska Burlefinger einig: „Wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist, hat Oberthürheim eine schöne dörfliche Ortsdurchfahrt.“ Momentan ist auch links und rechts der 6,50 Meter breiten Straße Asphalt, die Oberschicht ist an vielen Stellen geflickt. Geplant ist, den Gehweg nördlich der sechs Meter breiten Straße zu pflastern, südlich werden Grünstreifen angesät mit Bäumen dazwischen. Die Zufahrten zu den Anwesen werden ebenfalls gepflastert.

Da es sich bei der Ortsdurchfahrt Oberthürheim um eine Kreisstraße handelt, die noch innerhalb des Ortes beim Bürgerhaus endet, ist der Landkreis für den Straßenbau und die Gemeinde für die Gehwege zuständig. Beide haben Anspruch auf Zuschüsse, deshalb liegen die Planungen seit September bei der Regierung von Schwaben, die darüber entscheidet. 650 Meter lang ist die Straße, die im Vollausbau saniert werden soll. Sie reicht vom Beginn der Bebauung von Unterthürheim kommend bis zum geplanten Kreisverkehr beim Bürgerhaus. Kaltner erläuterte, dass zuerst die Rohre für die Wasserversorgung einschließlich der Hausanschlüsse verlegt werden. Der Kanal und die Straßenbeleuchtung werden erneuert. Die Dachständer für den Stromanschluss sollen abgebaut werden. Hier müsste sich allerdings jeder Einzelne finanziell mit 1500 Euro beteiligen, erklärte Kaltner. Und die Bedingung, damit die Lechwerke den Abbau überhaupt durchführen: „Mindestens 90 Prozent müssen mitmachen.“

Die Fernwärme haben die meisten schon drin, führte Kaltner weiter aus, auch das Breitband. Der Dorfplatz und die Stichstraße zur Kirche sollen mitgestaltet werden, was wiederum ein Projekt der Dorferneuerung ist. Auch hier fließen Zuschüsse.

Franziska Burlefinger zeigte, wie der Dorfplatz einmal aussehen könnte, allerdings sind bisher nur die Flächen sicher, nicht was darauf einmal stehen wird, betonte der Bürgermeister. Darüber entscheiden die Haushaltsberatungen, ebenso ob das Geld für die Durchführung im Jahr 2020 zur Verfügung steht. Dann würden im zeitigen Frühjahr die Maschinen anrollen und die Maßnahme könnte zum Jahresende fertig sein. Viele Bürger haben sich im Arbeitskreis der Dorferneuerung schon Gedanken gemacht, wie die Ortsdurchfahrt, die Bushaltestelle und der Bereich um den Dorfplatz aussehen sollen. Neben der schönen Gestaltung lag den Oberthürheimern vor allem die Geschwindigkeitsreduzierung am Herzen. Nicht nur die Autos, auch die großen landwirtschaftlichen Fuhrwerke und Lastwagen sollten durch einen starken Schwenk im Bereich des Dorfplatzes ausgebremst werden.

Doch Planer Josef Tremel enttäuschte die Hoffnungen. Er habe zwar versucht, wie gewünscht zu planen, um jedoch die zur finanziellen Realisierung notwendigen Förderungen zu erhalten, sei die Maßnahme von positiven Stellungnahmen von Behindertenbeauftragten und Sicherheitsfachleuten abhängig. So ist die barrierefreie Bushaltestelle vor dem künftigen Dorfplatz geplant, mit einem 18 Zentimeter hohen Bordstein, damit Rollstuhl- und Gehwagenfahrer ebenerdig in den Bus einsteigen können. Der Kreisverkehr vor dem Bürgerhaus muss so groß sein, dass er mit dem Lastzug und Bus befahrbar ist. Dafür ist die Pflasterung in der Mitte nicht überfahrbar, wie das die Entwürfe des Arbeitskreises vorsahen.

Werner Schwenk fragte nach, warum beim Kreisverkehr vom Ort her kommend eine Querung nötig sei. Das sei keine Querung, die Insel wäre jedoch so vorgeschrieben beim Kreisverkehr, erklärte der Planer. Günther Vogel wollte wissen, ob nicht zumindest Schilder links und rechts der Straße beim Dorfplatz aufgestellt werden könnten, um die Raser auszubremsen.

Wie in den vorigen Bürgerversammlungen stellte Bürgermeister Kaltner klar, dass nur harte Strafen tatsächlich auf Dauer Wirkung zeigen würden.

