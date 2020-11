vor 7 Min.

Preise bei Nutzkälbern brechen ein

Die Bilanz des Novembermarktes fällt durchwachsen aus

Trotz streng reglementierter Besucherzahlen hatten die Züchter keine Probleme, beim Novembermarkt der Schwäbischen-Fleckvieh-Züchter ihre Tiere zu verkaufen. Bei einem Durchschnittserlös von 1622 Euro war das komplette Angebot rasch und restlos an den Mann gebracht. Den Spitzenerlös von 2000 Euro erzielten zwei Jungkühe aus dem Betrieb Kraus in Deubach mit jeweils über 36 Kilogramm Tagesgemelk. Beide gingen in das benachbarte Baden-Württemberg.

Das sehr umfangreiche Angebot bei den Zuchtbullen mit 19 vorgestellten Tieren gestaltete den Absatz mangels entsprechender Nachfrage sehr schwierig. Die vorgestellte Qualität ließ zudem hier und da Wünsche offen, somit gingen gerade einmal sechs Bullen in den Deckeinsatz und zwei an Besamungsstationen. Das teuerste Tier ging für 5600 Euro an die Besamungsstation Greifenberg.

Stark unter Druck geriet wie an allen anderen Marktorten auch das Angebot an männlichen und weiblichen Nutzkälbern. Die drastisch zurückgefahrene Annahme von Bullen und Rindern an den hiesigen Schlachthöfen blieb nicht ohne Folgen auf den Kälberabsatz. Das gesamte Angebot von 266 Bullenkälbern konnte zwar versteigert werden, doch waren die Preise deutlich rückläufig. Bei einem Durchschnittsgewicht von 97 Kilogramm lag die Notierung bei 3,99 Euro/kg netto. Am stärksten wirkte sich der Preisdruck bei den überschweren Kälbern mit deutlich über 100 kg Lebendgewicht aus. Mit 2,63 Euro netto tendierten auch die weiblichen Zuchtkälber rückläufig. Diese kurzfristig sehr angespannte Lage sollte sich bis zum nächsten Markt wieder entspannt haben, hoffen die Betreiber.

Die nächsten Nutzkälbermärkte finden am Dienstag, 17. November, und Dienstag, 1. Dezember statt, der nächste Zuchtkälber- und Großviehmarkt ist am Mittwoch, 9. Dezember. (pm)

