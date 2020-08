vor 54 Min.

Premiere an der Freien Schule Lauterbach

Der erste Jahrgang legt die Mittlere Reife ab

Zum ersten Mal seit Bestehen der Freien Schule Lech-Donau in Lauterbach absolvierten sechs Schüler einen internen und staatlich anerkannten Schulabschluss: die Mittlere Reife. Geprüft wurden sie an der Staatlichen Realschule in Meitingen, wo sie an den allgemeinen, schriftlichen Prüfungen teilnahmen und zusätzlich noch in mehreren Fächern mündlich geprüft wurden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Der ein oder andere von ihnen wird die nächsten zwei Jahre mit uns gemeinsam weiter in Richtung Abitur gehen. Auch Quereinsteiger, die sich nach der 10. Klasse entschließen, Abitur zu machen, sind jederzeit gerne an unserer Schule willkommen“, heißt es von Seiten der Schulleitung.

Bereits zum zweiten Mal seit Bestehen der Freien Schule erhielten die Schüler, diesmal bereits ab der Klasse 7, die Möglichkeit, ein Diplom in Französisch zu erwerben, das sogenannte DELF scolaire (diplôme d’études en langue française), eine zentral vom Institut Français in München gestellte Sprachprüfung für Gymnasien, bei der die vier Sprachkompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlicher und mündlicher Ausdruck geprüft werden. In diesem Schuljahr fanden die Prüfungen nicht wie vorgesehen im März statt, sondern Mitte Juli. Insgesamt nahmen elf Schüler an der DELF-Prüfung teil, davon sieben für das Niveau A1 und vier für A2, die Niveaustufe für Fortgeschrittene. Alle teilnehmenden Schüler bestanden die Prüfung mit zum Teil „hervorragenden Ergebnissen“.

Auch im kommenden Jahr werden wieder DELF-Prüfungen in der Freien Schule Lech-Donau stattfinden, da sie inzwischen zu einem festen Bestandteil an der Schule geworden sind. Aller Voraussicht nach wird es dann die Niveaustufen A1, A2 und B1 geben. Weitere Informationen gibt es online unter www.lech-donau.de oder unter Telefon 08274/997000. (pm)

