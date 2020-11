vor 15 Min.

Probebetrieb für einen Luftreiniger

Plus Zum Schutz der Kinder der Lauterbacher Kinderkrippe filtert erin Gerät jetzt die Viren aus der Luft – und nicht nur dort.

Von Marion Buk-Kluger

Seit kurzem steht in der Kinderkrippe im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach ein Luftreiniger. „Jedes Kind sollte saubere Luft atmen können, das beginnt bei unseren Kleinsten in der Krippe und geht in der Schule weiter“, erklärt Dagmar Rohrer ihre Initiative für den Testbetrieb.

Die Luft wird bei diesem Gerät durch mehrere besonders dicke und mehrlagige Filtereinheiten gereinigt und mit UV-Lampen bestrahlt. Die Oberfläche der Lagen besteht aus feinen Matten unzähliger Glasfasern, die durch ihre willkürliche Anordnung und Struktur die enorme Filterleistung von 99,995 Prozent aller Viren (Covid-19) und Bakterien ermöglichen. „Dies bedeutet, die maximale Anzahl von Partikeln, die den Filter passieren können, beträgt nur fünf von 100000 Partikeln. Es wird eine saubere Raumluft geschaffen und diese bis zu 15-mal pro Stunde umgewälzt“, erklärt Martin Enkelmann, der den Luftreiniger Aermotix des gleichnamigen Donauwörther Unternehmens präsentierte.

Das Gerät soll die Viren aus der Luft holen

Der Buttenwiesener Bürgermeister zeigt sich angetan von dieser technischen Lösung. „Wenn sich das Gerät bewährt, wird sehr kurzfristig über einen Einsatz in weiteren gemeindlichen Einrichtungen entschieden“, stellte Hans Kaltner beim Ortstermin in Aussicht.

„Eine saubere Luft ist nicht nur in unseren Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen wichtig, sondern beispielsweise auch in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen“, so Martin Enkelmann weiter, der auch Werner Schmid dafür begeistern konnte. Der Unternehmer aus Wortelstetten war daher ebenfalls bereit, einen Testbetrieb in seiner Metzgerei-Filiale im Pavillon zu starten. „Uns ist die Sicherheit für unsere Mitarbeiter und Kunden wichtig, daher werden wir neben den bereits bestehenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen nun durch den Luftreiniger weitere ergreifen, um optimale Einkaufsbedingungen zu schaffen.“ Schmid kann sich durchaus vorstellen, seine anderen Filialen mit dem Luftreiniger zu bestücken.

Groß, aber effektiv

Während bei anderen Anbietern oft die Kompaktheit in den Vordergrund gestellt wird, begründen die Macher des Aermotix dessen Größe folgendermaßen: „Wir stellen diesen rein optischen Aspekt in den Hintergrund und stellen die Effizienz unseres Produktes in den Vordergrund. Wichtig dafür ist, dass die Luft durch möglichst viele Filterlagen hindurch gefiltert werden sollte. Dafür sollten die Filtereinheiten besonders dick und mehrlagig sein.“ Durch eine höhere Bauweise sei es möglich, dickere Filtereinheiten einzubauen und zugleich mit den eingebauten UVC-Lampen eine „längere Bestrahlungsdauer zu gewährleisten“.

