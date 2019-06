Probleme der Asylbewerber besprochen

Drei Kinder gewinnen Kreisentscheid in Mathematik.

Wertingen

Bald wird in Wertingen wieder demonstriert

Plus Die „Fridays for Future“-Protestmärsche sollen bald fortgesetzt werden. Wir haben mit zwei Schülern gesprochen, wie sie die bisherigen Aktionen bewerten, wie es weitergehen soll und was sie vom Video des Youtubers Rezo halten.