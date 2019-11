vor 12 Min.

Quattrofoglio spielt ein Weihnachtsmärchen

Das Saxofonquartett tritt im Zehentstadel Pfaffenhofen mit „Nußknacker und Mausekönig“ auf. Gage und Spenden gehen an den Wertinger Freundeskreis „Sunganani“, der die Gehörlosen-Schule in Malawi unterstützt

Seit fünf Jahren gibt es „Quattrofoglio“, und ebenso lange spielt das Saxofonquartett ein Benefizkonzert zugunsten des Wertinger Freundeskreises „Sunganani“. Dieser unterstützt seit vielen Jahren die Gehörlosenschule Mountain View in Malawi. Für ihr stets gut besuchtes Benefizkonzert wagt sich Quattrofoglio dieses Jahr erstmals aus dem Wertinger Stadtbereich heraus. Im frisch renovierten Zehentstadel in Pfaffenhofen werden die vier Musiker – Barbara Mayr, Viktoria Wörle, Andreas Kapfer und Valentin Steinhart – am zweiten Adventssonntag, 8. Dezember, ab 17 Uhr, ein „delikates Programm“ präsentieren.

Pfaffenhofen ist die Heimat von Barbara Mayr, der Tenorsaxofonistin des Ensembles. Ihr war es ein Bedürfnis, den Zehentstadel einem größeren Publikum vorzustellen, zumal sich das historische Gebäude nach seiner großzügigen und gelungenen Renovierung nun als architektonisch und atmosphärisch für hochklassige Musik empfiehlt. Die Kombination von Historie und Jetztzeit erzeugt Charme und Heimeligkeit. Beste Voraussetzungen für musikalisch anspruchsvolle Musik.

„Quattrofoglio“ hat sich heuer erneut zum Ziel gesetzt, für sein Jahresschlusskonzert in der ehemalligen Heimat – alle vier Musiker kommen aus dem Raum Wertingen – ein Programm einzustudieren, das zum einen an die Spieler selbst höchste Anforderungen stellt. Gleichzeitig setzt es sich bewusst ab von dem breiten Angebot vorweihnachtlicher Musik – thematisch und stilistisch. Das bedeutet für den Zuhörer, dass ihn eine Stunde Musik vom Feinsten und höchster Qualität erwartet, was derzeit in unserer Gegend an Saxofonmusik zu hören ist.

Ermuntert durch den großen Zuspruch im vergangenen Jahr beim Konzert in der Gärtnerei Hurler, werden auch im diesjährigen Konzert wieder Kompositionen und Transkriptionen eher zeitgenössischer Komponisten zu hören sein, darunter ein Werk des letztjährigen Protagonisten Maslanka.

Das Hauptthema wird heuer die Vertonung des Weihnachtsmärchens „Nußknacker und Mausekönig“ sein. Es handelt sich dabei um ein Stück in moderner Transkription von Peter Tschaikowskys Ballettmusik „Nußknacker“ für Saxofonensemble. Die Kunst der vier Musiker wird sein, Tschaikovskys weltberühmtes Werk ohne große Abstriche an Farbe, Klang, Atmosphäre und Virtuosität so in ihr Klangspektrum zu „übersetzen“, dass ein musikalisches Pendant aus der Klang- und Farbwelt der Saxofonie zu dem Original des russischen Komponisten entstehen kann.

Der Freundeskreis Sunganani fühlt sich geehrt, mit einem solch hochkarätigen Konzert zu den Begünstigten dieses Ensembles zu gehören. Alle Künstler verzichten, wie die Jahre zuvor auch schon, auf jegliche Gage und hoffen für den Freundeskreis auf beherzte Spenden.

Der Freundeskreis hatte im vergangenen Sommer erstmals fünf malawische Gäste nach Wertingen einladen können. Größtes Anliegen für die deutsch-malawische Gruppe war, den Lehrern von Mountain View zu zeigen, wie das Leben in Deutschland abläuft, wie in diesem Wohlstand und Reichtum, Einfachheit und Armut nebeneinander entstehen und existieren können. Auch näherzubringen, was materieller Reichtum mit dem Menschen macht und was zugunsten eines gewissen Wohlstands die Bewohner der nördlichen Halbkugel auf sich zu nehmen bereit sind. Durch die Beobachtungen der Malawier wurden die Gastgeber auf Dinge aufmerksam, die gewohnheitshalber längst für selbstverständlich gehalten werden, wofür andernorts aber enorme Anstrengungen aufgebracht werden müssen.

Im Rückblick hat sich der Entschluss diese Einladung zu organisieren und zu finanzieren, als für beide Seiten als sehr ertragreich und im Sinne des Engagements für Erhaltung und Ausbau der Schule in Malawi erwiesen. Viele neue Ideen, aber auch Probleme konnten im direkten Gespräch viel klarer, zielorientierter und nachhaltiger angesprochen und artikuliert werden als in der Telefon- und Mail-Kommunikation.

Auch für die Umsetzung solcher Vorhaben ist der Freundeskreis auf Spenden, nicht zuletzt angeregt durch Künstler wie dem Quattrofoglio-Ensemble, angewiesen. So hoffen beide, die Musiker wie der Freundeskreis, dass ein zahlreiches Publikum den Weg nach Pfaffenhofen finden wird. (pm)

mit dem Quattrofoglio-Ensemble am Sonntag, 8. Dezember, 17 Uhr, im Zehentstadel Pfaffenhofen. Der Eintritt ist frei. Für Spenden gibt es eine goldene Nuss.

