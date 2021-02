17:00 Uhr

Rätsel-Spaziergang: So spannend ist Villenbach

Plus Wer durch den Ort geht, kann schöne Ausblicke genießen und unsere Fragen beantworten

Von Dominik Bunk

Für einen weiteren Rätselspaziergang geht es nach Villenbach. In der Gemeinde mit rund 1300 Einwohnern gibt es für Spaziergänger einiges zu entdecken.

Gestartet wird beim Friedhof in der Ortsmitte von Villenbach, dessen Eingang von einem großen, schwarzen Stein geziert wird. Von hier aus geht es nach Norden, also der Hauptstraße Richtung Zusamaltheim entlang. Nach kurzem Laufweg befindet sich auf der rechten Wegseite ein Kreuz. Doch nicht dieses ist für die erste Frage relevant, sondern das kleine Schild, das links unten, schon fast am Boden, angebracht wurde. Dort ist nämlich das Wappen der Gemeinde zu sehen.

Welches Tier schaut den Beobachter an?

Wolf Drache Ochse Pferd

Weiter geht es der Straße entlang bis zur Villenbacher Kirche, gewidmet St. Jakobus dem Älteren. Dorthin gelangt man über die große Treppe, die von der Hauptstraße aus nach oben führt. In der Seitenwand des Mitte des 18. Jahrhunderts entstandenen Bauwerks ist ein Fenster eingelassen worden, in dem eine Person liegt.

Um wen handelt es sich?

Jesus von Nazareth Maria Nebukadnezar von Babylon Erzengel Gabriel

Weiter geht es über die Unterdorfstraße, dem Weiherlebach entlang. Dieser nimmt an der Kreuzung die Abbiegung nach links und führt aus dem Dorf hinaus. Von dort aus gibt es einen schönen Blick auf die Landschaft um Villenbach herum, außerdem die Antwort auf die nächste Frage:

Wo führt die Straße hin?

Rischgau Hausen Riedsend Sontheim

An der Friedhofsmauer kann man den Kreuzweg ansehen. Die Wiese darf dafür natürlich betreten werden. Bild: Dominik Bunk

Nach einem kleinen Stück zurück zur Kreuzung geht es weiter über die Oberriedstraße, bis der Ort endet. Nun geht es nach rechts, über die Straße Hirtenmahd, zurück zur Hauptstraße. Dort geht es wieder nach rechts, Richtung Friedhof, wo die letzte Frage wartet. Nämlich beim Kreuzweg an der Friedhofsmauer. Die Wiese, an der Dieser lang führt, darf laut Bürgermeister Werner Filbrich ohne Bedenken betreten werden, da sie der Gemeinde gehört. Die nächste Frage lautet:

Wie viele Stationen hat der Kreuzweg in Villenbach?

12 13 16 15

Die Endstation des Spaziergangs ist wieder der Friedhof.





Die richtigen Antworten:

1. Ochse, 2. Jesus, 3. Rischgau, 4. 15

