vor 22 Min.

Regenwetter stoppt Kino-Open-Air

Auch der Film „Joker“ wird in Wertingen gezeigt.

Neue Termine für die Veranstaltung im Wertinger Schlosshof

Wegen vorhergesagter Regenfälle werden alle bis zum 9. Juni geplanten Filmvorführungen im Wertinger Schlossgarten verschoben. Ab Mittwoch, 10. Juni, soll das Kino-Open-Air dann ein zweites Mal durchstarten. Tickets können an der Abendkasse oder im Internet unter www.cinedrom.de gekauft werden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, Filmstart um 21.15 Uhr. So sieht das Programm aus: Mittwoch, 10.6.: Parasite (Oscar-Gewinner), Donnerstag, 11.6.: Besser Welt als nie (mit Besuch des Darstellers Dennis Kailing), Freitag, 12.6.: Joker (Comicverfilming, ab 16), Samstag, 13.6.: Leberkäsjunkie, Sonntag, 14.6.: Nur die Füße tun mir weh (mit Besuch der Darstellerin Gabi Röhrl), Freitag, 19.6.: Judy, Samstag, 20.6.: The Gentlemen (Gangsterkomödie), Freitag, 26.6.: Das perfekte Geheimnis, Samstag, 27.6.: Reiß aus (mit Ulrich Stirnat, Regiegespräch). (pm)