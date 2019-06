vor 18 Min.

Rieblingen will aufblühen und Bienen retten

Bei der Kneippanlage in Rieblingen wurden 200 Quadratmeter Blumensamen ausgebracht. Das „Herzgespann“ zieht mit seinen Blüten bereits Hummeln und Wildbienen an.

Von Bärbel Schoen

Wenn Zweiter Bürgermeister Johann Bröll zu Hilfe ruft, lassen sich die Rieblinger nicht zweimal bitten. Vor Kurzem kamen mehr als zwei Dutzend Frauen, Männer und Kinder zur Kneippanlage und brachten allerlei Gartengeräte mit. Zum Start der Kneipp-Saison galt es, die Anlage wieder auf Vordermann zu bringen. Die Klappen wurden geöffnet, das Wasser abgelassen und der Boden vom Schlamm befreit. Einmal pro Woche soll diese Prozedur wiederholt werden.

Ein Helferkreis von 26 Leuten kümmert sich während der Sommermonate um die Pflege. Bröll: „Weil es so viele Helfer gibt, ist jeder nur einmal im Jahr dran.“ Einige Muskelarbeit war an diesem Abend für die Beseitigung des Unkrauts nötig. An den seitlichen Böschungen der Kneippanlage musste das meterhohe Gras gemäht und Stauden vom Unkraut befreit werden. Die Kneippanlage, die von den Quellen des Schienbachs gespeist wird, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer. Nach dem Besuch der oberhalb liegenden, weitläufigen Gartenanlage mit über 80 Obstbäumen und einem Kräutergarten in der steinigen Senke, bringt das kühle Nass angenehme Abkühlung.

Johann Berchtenbreiter, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Rieblingen, hegt und pflegt zusammen mit den Mitgliedern die Kneippanlage mit der oberhalb liegenden Gartenanlage. Sie hat sich zum Paradies für Insekten entwickelt. Bild: Bärbel Schoen

Landwirt mäht die Streuobstwiese

Während die Kneippanlage gereinigt und verschönert wurde, freute sich der Vorsitzende der Gartler, Johann Berchtenbreiter, über die Hilfe von Xaver Trauner. Der Rieblinger Landwirt mähte mit seiner Maschine die 12000 Quadratmeter große Streuobstwiese. Im Zuge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ und der Aktion „Der Landkreis blüht auf“ habe sich der Obst- und Gartenbauverein Prettelshofen-Rieblingen Gedanken gemacht, was er zur Erhaltung der Natur beitragen könnte.

„Getragen von diesen Impulsen überlegten wir, wie die Streuobstwiese mit artgerechten Blühpflanzen aufgewertet werden kann“, so Berchtenbreiter. Die spontane Bereitschaft eines Landwirts zur Bodenbearbeitung mit entsprechenden Gerätschaften sei ausschlaggebend gewesen, einen 200 Quadratmeter langen Streifen mit insektenfreundlichen Blumen anzulegen. Für die Saatgutauswahl stand der Kreisverband den Gartlern zur Seite.

Die Rieblingerin Stephanie Albrecht vom Lohnsteuerhilfeverein steuerte mit einer großzügigen Spende ein zweites Insektenhotel bei. Dieses wurde kürzlich am Blühstreifen aufgestellt und soll möglichst vielen Insektenarten einen Platz zum Nisten oder Überwintern bieten. Nahrung finden Hummeln und Bienen bereits vor dem Hotel an der blühenden Staude „Herzgespann“. Der Lippenblütler ist ein wichtiges Heilkraut in der Naturheilkunde, weil es Inhaltsstoffe enthält, das nervös bedingte Herzbeschwerden lindern hilft.

Die Anlage ist ein „Glücksfall“

Johann Berchtenbreiter, Vereinschef und Chef der ansässigen Aufzugfirma mit hundert Mitarbeitern, liebt die naturnahe Gestaltung des benachbarten Areals. Zurzeit blühen dort Dutzende Lupinen und bringen einen herrlichen Farbenreichtum in den Steingarten. Die dichten Blütenkerzen leuchten von weitem und sind äußerst attraktiv. Für Johann Bröll ist die beschauliche Anlage ein Glücksfall: „Rieblingen bekam einst die Fläche als Ausgleich für die Umgehungsstraße.“ Die Gartler dürfen sie seither bewirtschaften. „Wir hoffen durch diese zusätzlichen Inspirationen, dass wir bei jungen Leuten das Interesse an der Natur wecken“, so Berchtenbreiter.

