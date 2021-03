Riedsender Osterbrunnen als Zeichen des Aufbruchs

An mehreren Tagen arbeiteten die Riedsender Frauen

Seit 14 Jahren wird pünktlich zum Palmsonntag der Marienbrunnen an der Kirche in Riedsend geschmückt – zum Osterbrunnen, der viele Blicke auf sich zieht. Nur im vergangenen Jahr fiel die Tradition dem Lockdown zum Opfer. Dieses Jahr überlegte sich das Vorstandsteam des Gartenbauvereins, das dafür verantwortlich ist, wie es dennoch gelingen könnte.

Früher kamen an einem Nachmittag vor der Karwoche ein Dutzend Frauen aus dem Dorf zum Binden zusammen. Um den Hygienemaßnahmen gerecht zu werden, trafen sie sich in diesem Jahr jedoch paarweise und werkelten an mehreren Tagen. Vorsitzende Lydia Edin berichtet: „Alle waren hoch motiviert, mit dem geschmückten Brunnen der Dorfgemeinschaft ein Stück Normalität zurückzugeben.“ Um so mehr, als ein durchfahrender Rennradler den Damen spontan ein lautes „Schaut super aus“ zurief.

Pater Biju segnete in Anwesenheit von Mesner Peter Mair und dem Aufbauteam das Schmuckstück in der Ortsmitte. Er verwies mit seinen Worten auf die Bedeutsamkeit des nahenden Osterfestes und sieht den Brunnen als ein Zeichen des Aufbruchs, das gerade in dieser Zeit so wichtig ist. (bbk)

