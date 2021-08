In Rischgau sind zehn neue Bauplätze geplant

Es gibt einen Grund, warum Rischgau einige Flächen auch an Auswärtige verkaufen will.

Maximal zehn Bauplätze sollen beim Bürgerhaus Rischgau entstehen. Während der Ratssitzung, die dort jüngst abgehalten wurde, erläuterte Bürgermeister Werner Filbrich den Bebauungsplan. Wichtig ist dem Bürgermeister: „Ich möchte, dass das Bürgerhaus durch das neue Bebauungsgebiet keine Einschränkungen hat. Das Leben in so einer Gemeinschaft muss funktionieren können.“ Bestenfalls seien die Anwohner bei einer Feier im Bürgerhaus dabei.

Zig Anfragen für Bauplätze liegen in Rischgau vor

Zig Anfragen für Bauplätze liegen vor, erklärte er, drei davon von Einheimischen. Wenn sich keine weiteren Einheimischen melden, werde die Gemeinde auch an andere verkaufen. Auf die Anmerkung eines Zuhörers, der dafür plädierte, die Bauplätze nicht an Auswärtige zu verkaufen, weil es so schnell in Rischgau kein Baugebiet mehr geben werden und heute 15-Jährige dann auch eine Chance auf ein Grundstück hätten, meinte Filbrich: „Wenn wir den Gemeindehaushalt anschauen, müssen wir Bauplätze verkaufen.“ Nicht sofort nach der Fertigstellung, eine genaue Frist gebe es nicht.

Dem Bauantrag auf Errichtung eines Gebäudes mit zwei Wohnungen und einer Garage am Kreuzacker in Villenbach stimmte der Rat mit einer Gegenstimme zu. Ratsmitglied Uta Hill sah die Möglichkeit, dass der Bauherr das Garagendach als Dachterrasse nutzt, das will der Rat nicht. Der Bebauungsplan muss auf Kosten des Bauherrn geändert werden, unter anderem wegen der Dachform und der Überschreitung der maximalen Wohnungseinheiten je Bauparzelle. Hier merkte Ratsmitglied Artur Bihler an, dass er es unabhängig von diesem Bauvorhaben nicht in Ordnung findet, dass ständig Befreiungen erteilt werden, obwohl sich die Ratsmitglieder bei der Erstellung von Bebauungsplänen viel Arbeit gemacht haben.

Was ergab die Jugendbefragung des Kreisjugendringes?

Franziska Eisenhofer berichtete von der Jugendbefragung in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring, die im Lagerhaus stattfand. 27 seien da gewesen, vor allem 17-Jährige. Viele haben sich für die Sanierung des Lagerhauses ausgesprochen, erklärte die Gemeinderätin. Voraussichtlich kommt auch bald eine neue Vorstandschaft zusammen. 108 Einladungen gingen an 13- bis 20-Jährige, antwortete Eisenhofer auf die Frage des Bürgermeisters und schloss: „Es war schön, wieder eine Veranstaltung im Lagerhaus zu haben.“ Laut Bürgermeister Filbrich wird Ende des Jahres die Auswertung vorliegen.

Filbrich freute sich außerdem über die Zusage bei der Jagdversammlung in Rischgau, dass die Jagdgenossenschaft Villenbach 2000 Euro für den Gräter beisteuern wird, mit dem die Feldwege hergerichtet werden können.

Im Januar war die Rede von sieben Häusern, jetzt sollen vier Häuser im Toscanastil, zweistöckig, am Grundweg in Riedsend entstehen. Das Landratsamt wird das Vorhaben bezüglich der Emissionen der Landwirtschaft in der Nachbarschaft prüfen.

Ein Blockheizkraftwerk ist geplant

Ein weiteres Blockheizkraftwerk zur flexiblen Stromerzeugung soll in einer Villenbacher Biogasanlage errichtet werden. Ratsmitglied Johannes Stegmiller erläuterte, dass es vom Dach her nicht größer sein wird als die bestehenden. Gebraucht werde es zur flexiblen Stromerzeugung, damit die LEW es zuschalten kann, wenn mehr Strom benötigt werde. „Die Nennleistung darf im Jahresmittel nicht überschritten werden“, ergänzte Bürgermeister Filbrich. Auch wenn im örtlichen Netz mehr Wärme gebraucht werde, sei es von Vorteil. Der Rat stimmte zu.