vor 27 Min.

Rock und Klassik auf vier und sechs Saiten

Gitarren- und Bassklasse der Musikschule zeigt ihr Können

Eine bunte Mischung musikalischer Stile auf vier und sechs Saiten servierten Jungen und Mädchen der Musikschule Wertingen bei ihrem Konzert: Die Schüler der Gitarren- und Bassklasse von Florian Hirle und Helmuth Baumann stießen wie auch schon im Vorjahr auf großes Publikumsinteresse.

Rockiges, Klassisches und Eigenkompositionen waren auf der großen Bühne des Wertinger Musikschulsaals zu hören. Dabei sorgte die Programmzusammenstellung auch für Abwechslung in den Besetzungen. So gab es vom Solovortrag bis hin zur Bandbesetzung alle möglichen Konstellationen. Die Möglichkeiten, vor einem relativ großen Publikum aufzutreten und sich im Zusammenspiel mit anderen zu üben, sind zentrale Aspekte der Arbeit an der Musikschule.

Musikschulleiter Manfred-Andreas Lipp und Karolina Wörle zeigten sich mit den Performances der Schüler zufrieden.

Beim Tag der offenen Tür der Musikschule am Samstag, 23. Juni (10 Uhr bis 13 Uhr) besteht die Möglichkeit, Gitarre, E-Gitarre oder E-Bass auszuprobieren. (pm)

