Frauen retten den Roggdener Männerchor

In der Vergangenheit hatte es bereits mehrmals nach einer Auflösung ausgesehen. Eine innere Wandlung führt dazu, dass der Gesangverein jetzt seinen 100. Geburtstag feiern kann.

28 Jahre ist Gerhard Mair alt, als Roggdens singende Männerschar es schafft, ihn anzuwerben. Zum Singen und als Vorsitzenden des Männergesangvereins. Zwei Jahre später muss Mair den Verein stilllegen, weil der Probenbesuch stark nachlässt. Doch er bleibt dran und verhilft dem Chor 2005 mit einer grundlegenden Entscheidung zu neuem Schwung.

Gemeinsam beschließen die übrig gebliebenen Sänger in dem Moment, Frauen in ihre Reihen aufzunehmen. Etwas, das vorher komplett ausgeschlossen war. „Als ich den Verein übernommen habe, waren einige dabei, die sagten, sobald ein Weib dabei ist, bin ich nicht mehr dabei“, erzählt Gerhard Mair. Ob sie grundsätzlich ein Problem mit Frauen hatten oder ihnen durch die höhere Tonlage der Frauen die führende Melodiestimme wegbrechen würde, konnte der neue Vorsitzende nie herausfinden.

Sänger brachen in Roggden nach und nach weg

Fakt ist, dass ihm die Sänger nach seiner Amtsübernahme nach und nach wegbrechen. Die einen aus Altersgründen, die anderen, ohne einen Grund zu nennen. Auch Versuche, sich mit Männergesangvereinen der Nachbarorte zusammenzutun, scheitern letztendlich daran, dass alle bei sich im Dorf bleiben wollen. Trotz Stilllegung feiern die übrig gebliebenen Roggdener Sänger im Jahr 2001 in ganz kleinem Rahmen ihr 80-jähriges Bestehen und entscheiden sich vier Jahre später dafür, als gemischter Chor endlich wieder aktiv zu werden. „Wir waren nur noch ein paar wenige und haben überlegt, als Quartett weiterzusingen“, erzählt Mair. „Doch dafür singen wir nicht professionell genug, damit das funktioniert.“

Recht schnell finden sich daraufhin einige Frauen, die sich den singenden Männern anschließen. Regelmäßig trifft sich die Sangesschar ab diesem Zeitpunkt in der alten Roggdener Schule zu Chorproben. „Und fast alle sind seitdem dabeigeblieben“, freut sich der mittlerweile 52-jährige Vorsitzende. Noch immer ist er der Jüngste unter den Männern. Im Gegensatz dazu sind die Frauen altersmäßig durchmischter. Nach und nach gelingt es den Sängerinnen und Sängern in der Folgezeit sogar, mehrere Jüngere für das gemeinschaftliche Singen im Dorf zu begeistern. Mit Corona und der damit verbundenen Auszeit scheint dieser Nachwuchs wieder wegzufallen. „Sie haben mittlerweile andere Interessen“, bedauert Mair. Beim 100. Jubiläum am kommenden Wochenende wollen sie allerdings noch mitwirken.

1921 wurde der Verein in Roggden gegründet

Im März 1921 war der Gesangverein Roggden/Hettlingen einst gegründet worden. Mit halbjähriger Verzögerung können die heutigen Sänger und Sängerinnen das Jubiläum immerhin im passenden Jahr feiern. Am kommenden Samstag, 23. Oktober, sind alle Interessierten zur 100-Jahr-Feier eingeladen. Los geht’s um 19 Uhr mit einer musikalisch gestalteten Messe von Michael Haydn in der örtlichen Kirche St. Felizitas. Margret Liepert dirigiert seit 2014 den Roggdener Chor. Damals musste der seit 1981 aktive Dirigent Leo Balletshofer gesundheitsbedingt kürzertreten. Mit ihm hatte die Roggdener Sängerschar zahlreiche Geburtstage, Mai- und Weihnachtsfeiern sowie Gottesdienste umrahmt. Auch an Kreischorkonzerten wirkten sie mit. Ab 2010 nahmen sie gemeinsam mit der gemischten Chorgemeinschaft Buttenwiesen-Oberthürheim daran teil.

Als diese Gemeinschaft sich schließlich auflöst, bringt Dirigentin Margret Liepert vom unteren Zusamtal eine Sängerin und mehrere Sänger als Verstärkung mit nach Roggden. Neben Messen und kleineren Konzerten, beispielsweise im Altersheim, lädt die Roggdener Gesangsgruppe von da an immer mal wieder die Bevölkerung zum gemeinsamen Singen ein.

Der Vorsitzende selbst bevorzugt deutsche Lieder

Was zu den jeweiligen Anlässen gesungen wird, entscheiden die Chormitglieder jeweils gemeinsam. „Wir singen nicht nur volkstümliche Lieder“, betont Gerhard Mair, „sind vielem gegenüber aufgeschlossen.“ Ganz persönlich bevorzugt er selbst allerdings deutsche Lieder.

Ob die Auswahl des Liedguts den Ausschlag dafür gibt, ob Menschen zum Singen kommen, bezweifelt der 52-Jährige. „Wir sind ein Dorf mit 480 Einwohnern und sechs Vereinen“, sagt Mair. Nicht alle könnten überall dabei sein. „Zumal heutzutage jeder Verein ein Vollprogramm anbietet.“

Mit Corona-Regeln klappt das Singen wieder

Doch jetzt geht's erst mal ans Feiern. Seit September dürfen sie – nach Corona-Regeln – jetzt wieder singen. Und machen dies mit Freuden. Nach der Messe wird im Schützenheim weitergefeiert. Willkommen sind alle – Mitglieder und Nichtmitglieder, Männer und (natürlich auch) Frauen.

Anmeldungen sind für die Feier aufgrund der Corona-Regeln notwendig unter Telefon 08272/6410326. Die Messe kann spontan besucht werden.