Rotes Kreuz zeigt beim Markt den Umgang mit dem Defibrillator

Einen Workshop zur Anwendung eines efibrillators bietet das Rote Kreuz am Marktsonntag an.

Der Marktsonntag in Buttenwiesen soll vielfältig werden.

Mit einem reichhaltigen Programm wird die BRK Bereitschaft Buttenwiesen unter der Leitung von Kreisbereitschaftsleiter und Katastrophenschutzbeauftragten Wilhelm Nittbaur den Marktsonntag, den die Wirtschaftsvereinigung Buttenwiesen organisiert bereichern. Ein Highlight sollen die sechs Workshops „Anwendung eines Defibrillators“ sein.

Die Workshops finden um 12.30, 13.30 und 16 Uhr im Ausbildungsraum und in der Garage im Feuerwehrgerätehaus statt. Der ehrenamtliche Fachdienst Ausbildung der Bereitschaften wird mit zwei Ausbildern den interessierten Marktbesuchern in rund 30 Minuten den Defibrillator vorstellen, seine Funktion erklären und wie und wann die Anwendung sinnvoll ist. Mit dieser Aktion möchte das BRK der Bevölkerung die Hemmschwelle nehmen, Sicherheit vermitteln und die Notwendigkeit mit der Anwendung eines Defibrillators vertraut machen. In der Großgemeinde Buttenwiesen stehen sechs Defibrillatoren zur Ersten Hilfe an verschiedenen Sportstätten sowie am Rathaus im Notfall zur Verfügung. Wie der Kreisbereitschaftsleiter Wilhelm Nittbaur weiß, ist die Unsicherheit zur Anwendung eines solchen in der Bevölkerung sehr groß. Der selbsterklärende Defibrillator, der bei Beginn der Inbetriebnahme die lebensbedrohliche Lage erkennt und die Anwender zur Ersten Hilfe durch eine Stimme anleitet, ist für die Lebenserhaltung zur Überbrückung bis der Rettungsdienst eintrifft, eine sehr sinnvolle Anschaffung.

Die Katastrophenschutzeinheiten Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung, Betreuung, Behandlung und Transport, die an verschiedenen Standorten im Landkreis Dillingen beheimatet sind, können am Feuerwehrgerätehaus besichtigt werden. Das ehrenamtliche Fachpersonal steht für Fragen zur Verfügung. Die Rettungshundestaffel wird den ganzen Tag ihr Können zeigen.

Die Feuerwehren und die SEG Transport vom BRK werden den Marktbesuchern um 15 Uhr „Rettung live erleben“ eine Personenrettung aus einem PKW vorführen. Den Sanitätswachdienst für den Marktsonntag übernimmt die Bereitschaft Buttenwiesen. (pm)