17:30 Uhr

Rudolf Czech aus Wertingen wird vermisst

Wertinger Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit den Morgenstunden des Montag, 28. September, wird der 64-jährige Rudolf Czech aus Wertingen vermisst. Er wurde zuletzt gegen 6.30 Uhr an seinem Wohnanwesen gesehen und hat dies im Anschluss daran zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen, wie die Polizei mitteilt. Am Montagnachmittag suchte die Polizei ihn unter anderem mithilfe eines Hundes in der Wertinger Innenstadt.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste aufgrund einer bekannten Erkrankung in hilfloser Lage befindet. Er ist etwa 170 Zentimeter groß, hat eine normale Statur, graue lichte Haare, keinen Bart und keine Brille. Zuletzt bekleidet war er mit blauer Jeanshose, rotem Pullover und schwarzer Steppjacke.

Wer Hinweise zum Verbleib von Rudolf Czech hat, wird dringend gebeten, diese an die Polizei weiterzuleiten unter Telefon 08272/9951-0. (pol)