vor 40 Min.

Rufbuslinie wird fortgeführt

Buttenwiesens Rat gibt sein Okay

Insgesamt begrüßt man in Buttenwiesen die Rufbuslinie nach Höchstädt. Daher stimmte der Gemeinderat auch dessen Fortführung zu, einschließlich der notwendigen finanziellen Beteiligung.

Zunächst für eine Probephase von zwei Jahren war der Rufbus 2014 eingerichtet worden. Finanziert wird er gemeinsam mit dem Landkreis und der Stadt Höchstädt. Einer Weiterführung stimmte Buttenwiesen in den folgenden Jahren zu.

Jetzt teilte das Landratsamt Dillingen mit, dass die Genehmigungen Ende Juli dieses Jahres auslaufen. Obwohl die neuen Förderrichtlinien der Regierung von Schwaben noch nicht vorliegen, sollte Buttenwiesen sein grundsätzliches Okay zur Weiterführung der Einrichtung geben.

Bevor die Räte abstimmten, informierte Bürgermeister Hans Kaltner über ein paar grundlegende Fakten. So nutzten insgesamt 643 Fahrgäste seit August 2017 den Rufbus Buttenwiesen – Höchstädt bei insgesamt 525 Fahrten, davon waren 458 Schüler mit Monatskarte. Bei Gesamtkosten von rund 26500 Euro in diesem Zeitraum, hatte Buttenwiesen nach Abzug der Förderung 1945 Euro im Jahr 2018 zu zahlen, und ein Jahr später 2244 Euro. Welche Summe jährlich genau anfällt, hängt zum einen von der Auslastung, zum anderen von den Zuschüssen ab.

Bürgermeister Kaltner plädierte für die Weiterführung des Rufbusses – vor allem weil er von vielen Schülern genutzt werde. Die beiden Wortelstettener Gemeinderäte Karl-Heinz Rathgeb und Daniel Uhl beklagten, dass der Bus keine Schleife über Wortelstetten mache, wo das doch mit Oberthürheim funktioniere. Ratskollege Josef Hofer regte an abzuchecken, ob das womöglich gegen einen geringen Aufpreis möglich wäre. Helmut Kehl wusste als Lehrer von „rappelvollen Bussen“ zu berichten und hofft, dass Buttenwiesen bessere Anschlüsse in den Rest des Landkreises bekomme. Als grundsätzlich gute Einrichtung im Vergleich zu festen Buslinien sieht Walter Schwenk die Einrichtung des Rufbusses. In diesem Sinne stimmten die Räte der Fortführung zu. (dem)

Themen folgen