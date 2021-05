Rund 560 Alt-Handys in Wertingen gesammelt

Die „Faire Stadt“ Wertingen hilft beim Ressourcen-Sparen. Weltladen und Schulen starteten Aktion.

Wohin mit dem ausgedienten Handy? – Um allen in Wertingen und den umliegenden Orten eine konkrete Antwort auf diese Frage zu ermöglichen, bot der Wertinger Weltladen zusammen mit einigen der Fairen Schulen und der Fairen Stadt eine Sammelaktion für Althandys an.

Handys sind wahre Schatzkisten. Sie enthalten wertvolle Metalle wie Gold, Silber oder Kupfer, deren Abbau in anderen Regionen der Erde oft mit großen Problemen für Menschen und Umwelt verbunden ist. Um sie nicht einfach im Restmüll oder in Schubladen zu Hause verschwinden zu lassen, will die Sammelaktion diese einer Wiederverwertung zuführen.

Handys werden fachgerecht recycelt

Rund 560 Handys kamen seit Mitte September 2020 bis Mitte April 2021 in den vier Sammelstellen zusammen, wie Sandra Ritter, Lehrerin am Wertinger Gymnasium, und Markus Eser vom Wertinger Weltladen jetzt bei einem Fototermin im Weltladen bekannt gaben. Damit endete auch die Sammelaktion im „Städtle“.

Alle Handys werden fachgerecht recycelt oder, wenn sie noch verwendbar sind, nach einer professionellen Datenlöschung für die Unterstützung der ausgewählten Hilfsprojekte weiterverwendet. Einen Teil der Erlöse behalten die Recyclingbetriebe, denn das fachgerechte Recycling und das Einschmelzen der Metalle kostet Geld. Außerdem werden pro Handy 70 Cent für die Projekte „Ausbildung von Umweltspezialisten in El Salvador“, „Lutherische Schulen in Liberia“ und „Eine-Welt-Kitas in Bayern“ gespendet. – Insgesamt also fast 400 Euro für diese Projekte, jede Menge wiederverwertbare Rohstoffe und ein toller Beitrag der Wertinger zum Umweltschutz und gegen Kinderarbeit!

Wertingen schließt sich an gemeinsames Projekt an

Umgesetzt wird die Aktion in einem gemeinsamen Projekt von „Mission Eine Welt“ der Evangelischen Landeskirche in Bayern und dem „Eine Welt Netzwerk Bayern“. (steg)

Falls jemand noch ein übriges Handy bei sich zu Hause findet, kann er es an die Organisatoren der Aktion weiterleiten (www.handyaktion-bayern.de).

Lesen Sie auch: