SPD: Ärztehaus besser an der Laugnastraße bauen

Wertinger Sozialdemokraten befassen sich mit Vorlage von Bernd Arndt

Aufgrund des bevorstehenden Bürgerentscheids zum geplanten Ärztehaus hat sich der Vorstand des SPD-Ortsvereines Wertingen nochmals mit dieser Thematik befasst. Anlass war eine Vorlage des Medizintechnikers und Vorstandsmitglieds Bernd Arndt, die dieser per Konferenzschaltung erläuterte.

In einer Pressemitteilung erklärt nun der SPD-Ortsverband, dass nach den Ausführungen von Arndt das seit Jahren bestehende Defizit der Kliniken im Landkreis Dillingen auch am Gesundheitssystem liege, das gewinnorientiert und danach ausgelegt sei, stationäre Leistungen über Fallpauschalen und ambulante Leistungen über Scheine abzurechnen. Das habe zur Folge, dass immer mehr Leistungen erbracht werden müssten, um rentabel wirtschaften zu können. In kleineren Krankenhäusern – wie dem Wertinger – stoße dies wegen geringeren Patientenaufkommens an Grenzen, so Arndt.

Eine Steigerung der Patientenzahl gelinge nach Ansicht von Bernd Arndt nur „durch Erhalt und Ausbau medizinischer Versorgung auf personeller und medizintechnischer Seite und nicht etwa durch Abbau von Leistungen wie der Schließung der Geburtshilfe und der gynäkologischen Versorgung, der Einstellung des Hubschrauberbetriebs als unentbehrliche Notfallversorgung oder im Fall der Kardiologie als wesentliches Standbein der Inneren Medizin“, heißt es in dem Schreiben des SPD-Ortsverbands.

Die dadurch dem Wertinger Krankenhaus entstehende Einnahmelücke könne nach Ansicht Arndts nicht durch die Geriatrie oder die Schwesternausbildung gedeckt werden. Vielmehr sei es unumgänglich, ein Zukunftskonzept mit nachhaltiger Kalkulation zu entwickeln, um aufzuzeigen, wie sich eine „strategische Neuausrichtung“ für die Wertinger Klinik auswirke. Dann wäre der richtige Zeitpunkt gekommen, um über ein Ärztehaus am Standort Krankenhaus nachzudenken, so die Einschätzung von Bernd Arndt.

Eine Steigerung des Patientenaufkommens durch den Bau eines Ärzteturms auf kommunalem Grund neben dem Krankenhaus zieht Arndt jedenfalls stark in Zweifel und verweist dazu auf das seit geraumer Zeit existierende „Gesundheitsregion Plus“ als ein alle Akteure IT-konform zusammenführendes Netzwerk.

Dadurch werde die Zusammenarbeit in Gesundheitsfragen gestärkt und die Informationsweitergabe gefördert, die räumliche Nähe der niedergelassenen Ärzteschaft zum Krankenhaus spiele dann kaum mehr eine Rolle.

Zudem sei laut Arndt die Verkehrssituation unbefriedigend. Zwar gebe es eine Planung für die Nordtangente, jedoch nicht für die konkrete Anbindung des Krankenhauses und des künftigen Ärztehauses an diesen neuen Verkehrsweg.

Der alte Turnplatz an der Laugnastraße erscheint Arndt als die bessere Alternative für einen Ärztehaus-Standort. Für einen Investor gäbe es dort ausreichend Möglichkeiten, verschiedene Nutzungen zentrumsnah zu realisieren.

Nach diesen Ausführungen und den erfolgten Diskussionsbeiträgen zu einzelnen Punkten konnte Ortsvorsitzender und Stadtrat Otto Horntrich zusammenfassen, dass sich die Wertinger SPD-Führung bestärkt sieht in ihrer Haltung, das Bürgerbegehren „Für unser Krankenhaus – gegen den Tower“ zu unterstützen. (pm)