00:33 Uhr

SPD-Ortsverein Wertingen stellt sich neu auf

Stadtrat Otto Horntrich zum Vorsitzenden gewählt. Was die SPD zu den Themen Verkehrsberuhigung und Klimawandel zu sagen hat

Die örtliche SPD sieht für die Stadt Wertingen noch großen Nachholbedarf in Sachen Klimaschutz. Ein erster, wichtiger Schritt für Wertingen wäre, so die beiden Stadträte Edeltraud Bichler und Otto Horntrich, eine „To-do-Liste Klimaschutz“ zu erstellen, um systematisch die Nutzung alternativer Energien und die Energieeinsparung vor Ort voranzutreiben. Stellvertretende SPD-Unterbezirksvorsitzende Johanna Schlögl schlug dazu in einer Versammlung vor, die Stadt solle ein regionales Energieversorgungsunternehmen gründen. Andere Kommunen in der Nachbarschaft, wie Dillingen, Lauingen, Buttenwiesen oder Mertingen, hätten dies bereits erfolgreich verwirklicht, so die Unterbezirksvorsitzende. Neben dem Klimaschutz sichere so ein Unternehmen auch die Energieversorgung vor Ort und bringe eine lokale Wertschöpfung für die Stadt.

Weitere kommunalpolitische Themen, wie der soziale Wohnungsbau und eine Verkehrsberuhigung mit Zebrastreifen für die Fußgänger an kritischen Übergängen beim Müller Markt oder Eiscafé am Marktplatz, wurden von den Anwesenden intensiv diskutiert.

Bei den Neuwahlen sprach sich die Versammlung einstimmig für Otto Horntrich als neuen Vorsitzenden aus. Edeltraud Bichler, die das Amt der Ersten Vorsitzenden elf Jahre lang ausübte, fungiert künftig als Schriftführerin. Mit Johanna Schlögl ist jetzt neben Christiane Glungler eine weitere stellvertretende Vorsitzende im Amt. Eveline Maiershofer übernahm wieder die Kasse. Als Beisitzer wählte das Plenum Bernd Arndt (Referat Integration), Bernd Kneuse (Referat Verkehr), Tobias Horntrich (Jusos), Peter Schallmoser-Schlögl (Referat Arbeit und Soziales), Emmy Herrmann und Franz Miller. Als Kassenprüfer bestimmte das Gremium Heidi Müller und Werner Herbig.

Otto Horntrich gab einen Ausblick über die anstehenden Aktivitäten des Ortsvereins. Am 29. Juni ist eine Versammlung zur Kommunalpolitik mit dem Alerheimer Bürgermeister Christoph Schmid geplant. Eine öffentliche Veranstaltung mit Gernot Hartwig vom Landesverband des Bund Naturschutz Bayern zum Thema „Wohlstand statt Straßen“ soll Anfang Oktober stattfinden. Am 24. November will der Ortsverein sein 100. Jubiläum mit einem Festakt feiern. (pm)

Themen Folgen