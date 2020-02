26.02.2020

SPD fordert: „Mensch vor Auto“

legen Verkehrskonzept vor

Nicht nur politisch verordnet beschäftigen sich die meisten Städte und Gemeinden Deutschlands mit Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Auch für Wertingen gibt es viele Möglichkeiten, sagen die Sozialdemokraten der Zusamstadt. Der SPD-Arbeitskreis „Verkehr“ hat einen Gesamtverkehrsplan für Wertingen entwickelt, dessen Umsetzung schon unmittelbar nach den Kommunalwahlen angegangen werden könnte, wie es in einer Mitteilung heißt.

Prof. Dieter Jannasch und Bernd Kneuse werden die Einzelpunkte dieses Plans „Mensch vor Auto“ in einer öffentlichen Veranstaltung am Montag, 2. März, um 19.30 Uhr im China-Restaurant „Wok Paradies“ in der Augsburger Straße Wertingen der Öffentlichkeit vorstellen. Die Bevölkerung und alle Demokraten aus dem Großraum Wertingen sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. (pm)

