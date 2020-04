vor 32 Min.

Sarah Straub singt wieder

Ein Konzert mit neuen Gästen

„Social Distancing mit Herz“ – unter diesem Motto hatte die Gundelfinger Sängerin Sarah Straub im Internet ein Konzert gegeben (wir berichteten). Unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln wollte sie sich mit anderen Künstlern, etwa Konstantin Wecker, für andere Künstler starkmachen. Denn zurzeit fehlen ihnen und den Bühnen ja aufgrund der Corona-Krise die Einnahmen. Deswegen sorgt sich Straub auch um die Zukunft kleiner Bühnen.

Laut Pressemitteilung war das erste Konzert per Livestream ein voller Erfolg: 15000 Euro wurden bislang für Kulturschaffende in Not über die Kampagne Straubs gesammelt. Nun steht das nächste Konzert im Internet an, das Zuschauer wieder per Livestream verfolgen können. Beginn ist am Freitag, 17. April, um 19 Uhr. Auch dieses Mal hat sich Sarah Straub wieder einige Gäste eingeladen: Werner Schmidbauer, Ecco Meineke mit seinem Pianisten Andy Lutter und Fany Kammerlander. (pm)

Im Internet Live-Stream Link – YouTube Sarah Straub https://www.youtube.com/watch?v=i87c7jFuCYI Weitere Infos auf: https://www.sarah-straub.de/