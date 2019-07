00:33 Uhr

Sax in the Zusam-City

Sommerkonzert der Saxofon- und Klarinettenklasse ist ein Erfolg

Die Sommerkonzerte der Saxofon- und Klarinettenklasse von Musikdirektor in Rente Manfred-Andreas Lipp in der Musikschule Wertingen haben Tradition. Es kamen heuer drei neue Original-Werke für Saxofon zur Aufführung, die alle den Titel „Sax in the City“ trugen. Musikschüler vom Grundschulalter bis zur gymnasialen Oberstufe teilten sich am Donnerstagabend die Bühne im Saal der Musikschule Wertingen. Manfred-Andreas Lipp musizierte selbst mit und moderierte in kurzen Statements über die Literatur und die jungen Künstler mit ihren Beiträgen. Das „Ensemble-4-Sax“ mit Luis Haupt (Sopransaxofon), Manfred-Andreas Lipp (Altsaxofon), Katja Fechtner (Tenorsaxofon) und Martin Stempfle (Baritonsaxofon) umrahmte die solistischen Beiträge mit Werken von Colin Crabb und Henry Mancini. Die zentrale, begleitende und alle Musikschüler einfühlsam fördernde Persönlichkeit war der Pianist Kirill Kvetniy am Klavier. Lucia Reiter, Joshua Grunick, Lucy Nübel (alle Altsaxofon) spielten bekannte Arrangements populärer Musik. Victoria Ertl (Klarinette) spielte zusammen mit Manfred-Andreas Lipp und Kirill Kvetniy Kompositionen von Daniel Hellbach. Virtuoses und Jazz brachte Elena Mayer mit dem Altsaxofon zu Gehör.

Inzwischen ist das Baritonsaxofon der musikalische Schwerpunkt für Martin Stempfle, der anspruchsvolle Variationen über ein Thema von Robert Schumann (William Davis) und ein tolles Arrangement von Johannes Lipp/Berlin (Gilbert O´Sullivan/Matrimony) eindrucksvoll und mit großem Tonumfang zum Klingen brachte. Besonders freute sich Manfred-Andreas Lipp über Katja Fechtner, die mit „Brazileira“ aus Scaramouche (Darius Milhaud) und „Devil’s Rag“ (Jean Matitia) professionelle Originalwerke aufgelegt hatte, bei denen die Qualitäten von Kirill Kvetniy einmal mehr aufleuchteten.

Luis Haupt versteht es, seiner Klarinette Stil und Klang zu entlocken, sodass die Aufführung von „Walkin’ the Dog“ (George Gershwin) und „Wild Cat Blues“ (Fats Waller) zu Höhepunkten des Konzertes wurden. Einen weiteren Glanzpunkt des Programms setzte auch Paul Kaußler (Altsaxofon) mit Salsa und Improvisation von Colin Crabb. (pm)

