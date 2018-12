17:01 Uhr

Saxofonisten glänzen in Wertinger Gärtnerei zwischen Kerzen und Kugeln

Und das ist nicht nur dem Licht und den glitzernden Oberflächen zu verdanken. Vor allem mit ihren Klängen fasziniert das Quartett „Quattrofoglio“. In neuem Konzertraum – einer Gärtnerei – entspannt und genießt das Publikum. Und spendet für „Sunganani“ so viel wie nie zuvor.

Das alljährliche Benefizkonzert des Freundeskreises Sunganani in der Vorweihnachtszeit hat sich mittlerweile zu einem begehrten Musikereignis in Wertingen entwickelt. Stammgäste wie Besucher, die das Saxofonquartett Quattrofoglio zum ersten Mal hören wollten, strömten bereits eine Dreiviertelstunde vor Konzertbeginn in die Gärtnerei Maximilian Hurler, sodass schnell alle Plätze belegt waren und die Hausherren, so gut es ging, mit zusätzlichen Bänken und Stühlen aus Laden und angrenzendem Wohnhaus aushalfen, bis auch die letzte Ecke zwischen Pflanzengrün und Weihnachtsdeko ausgenutzt war. Einige Zuhörer standen sogar hinter der Bühne, die in die Verkaufstheke der Gärtnerei Hurler passgenau eingefügt worden war. Mit Punsch, Glühwein und Gebäck erwartete man den Beginn des Konzerts.

Wertingens Bürgermeister überreicht Spende

Bürgermeister Willy Lehmeier, der die Veranstaltung erneut mit seiner Frau besuchte, lobte in seiner Begrüßungsansprache das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten. Zudem bestaunte er die feierliche Atmosphäre des Konzertortes und überreichte dem Freundeskreis Sunganani schließlich im Namen der Stadt Wertingen eine Spende.

Das große Interesse am Benefizkonzert ist zum einen sicherlich der kreativen Werbung und dem guten Netzwerk der Familie Lienert zu verdanken, die mit großem persönlichem Einsatz hinter dem Projekt steht. Doch auch die vier Musiker – Andreas Kapfer, Viktoria Wörle, Barbara Mayr und Valentin Steinhart – haben mittlerweile einen wachsenden Bekanntheitsgrad und gelten als Garanten für ganz eindrucksvolle Konzertabende. Es kamen sogar Zuhörer, die nicht viel für Saxofonmusik übrig haben, die aber sagen: „Die vier spielen einfach so authentisch, dass man gerne kommt!“

Authentisch wirken die vier jungen Musiker vor allem, weil ihnen der Spaß und die Freude am Musizieren anzusehen ist. Hier werden nicht nur Noten richtig gespielt, hier wird Musik gemacht, werden Emotionen vermittelt und Herzen berührt. Die Freude an ihrem Tun und der Anspruch, den das Ensemble an sich selbst hat, wurden auch in der Programmauswahl deutlich. So fiel die Wahl des Hauptwerks neben dem romantischen „Premier Quatuor“ von J.B. Singelée auf das zeitgenössische Werk „Mountain Roads“ vom 2017 verstorbenen Komponisten David Maslanka. Der Amerikaner hat darin in sechs Sätzen die beiden Bach-Choräle „Wo soll ich fliehen hin“ und „Alle Menschen müssen sterben“ zu einem Werk verarbeitet, das sowohl technisch als auch interpretatorisch von den Musikern Höchstleistungen erfordert und den Zuhörer in ein Wechselbad der Gefühle wirft. In der Einleitung zum Stück schreibt Maslanka, „Mountain Roads“ handle vom Tod. „Wo etwas Altes zu Ende geht, kann Neues entstehen, ist Platz für Veränderung und Wandel“, erklärte Barbara Mayr, die sich eingehend mit der Intention des Komponisten beschäftigt hatte und das aufmerksame Publikum behutsam durch das Programm begleitete. Worte und Klänge luden in einem Meer aus Kerzenflammen und glitzernden Weihnachtskugeln zum Abschweifen und Entspannen ein.

Die Ergriffenheit des Publikums nach der ersten Konzerthälfte war deutlich zu spüren. Mit dem romantischen, viersätzigen Werk von Singelée wandelten die vier Saxofonisten die Stimmung in eine feierliche, wohltuende Klangwelt – zwar mit weniger Tiefgang, dafür aber mit Wohlklang und harmonischeren Akkorden. Beim abschließenden adventlichen Teil des Programms unterstützte das Publikum mithilfe ausgeteilter Liedzettel stimmvoll die Weisen und traditionellen Lieder des Ensembles. Anblick und Klang der singenden Menge waren ein ganz außerordentliches Erlebnis.

Wertinger Familie unterstützt Schule in Malawi

Mit Worten voller Lob und Dank beschloss Gotthard Lienert. Er hatte gemeinsam mit seiner Frau Gerda und Tochter Barbara sowohl den Freundeskreis "Sunganani" für die Gehörlosenschule in Malawi gegründet als auch das mittlerweile traditionelle Benefizkonzert von Quattrofoglio ins Leben gerufen.



Das Publikum zeigte seine Zustimmung nicht nur im lang anhaltenden Applaus, sondern auch mit einer Spendensumme, die alle bisherigen Benefizkonzerte von Quattrofoglio übertraf. Dabei hatten die begeisterte Zuhörer bereits beim ersten Konzert 2015 großzügig gespendet. „Damit können wir den Besuch der Schulabordnung aus Malawi im nächsten Jahr zu einem Teil bezuschussen, ohne die regelmäßige Unterstützung der Mountain View School einschränken zu müssen“, freut sich Gotthard Lienert.

Und die Benefizkonzertreihe, versichern die Künstler, werden sie sicher im kommenden Jahr fortsetzen. (pm)

