Schlehdornhecke am Wertinger Eisenbach abgeholzt

Hier am Ortsrand von Wertingen, nahe der Eisenbachsiedlung, wurde eine Schlehdornhecke radikal abgeholzt.

Nahe des Wertinger Neubaugebiets fanden Vögel und Kleintiere bisher Brutplätze und Nahrung. Umweltreferent Ludwig Klingler wundert sich, warum er nichts davon wusste.

Die Bewohner des Neubaugebiets am Eisenbach in Wertingen sind betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Wertinger Grünen-Ortsverbandes. Denn entlang des Baches bot eine dichte Schlehdornhecke, gesäumt von alten Weidenbäumen der Vogel- und Kleintierwelt Unterschlupf, Brutmöglichkeiten und Nahrung. Jetzt wurde die Hecke abgeholzt – „auf Stock gesetzt“, wie es im Fachjargon heißt. Nur die Bäume stehen noch.

Wertinger Umweltreferent nicht informiert

Für den Wertinger Umweltreferenten und Grünen-Stadtrat Ludwig Klingler ist dies ein „radikaler Einschnitt“ in den Naturhaushalt. Es dauere Jahre, bis die Hecke in dieser Dichte wieder nachgewachsen sei, erklärt Ludwig Klingler, der sich darüber wundert, dass er als Referent über die Maßnahme, die vom ökonomischen Ausschuss ausgeführt wurde, nicht informiert worden sei.

Auch Marina Müller, Mitglied des Grünen-Ortsverbandes, war von einer älteren Wertingerin auf den Vorfall angesprochen worden. Die Seniorin konnte nicht verstehen, dass ein so wertvolles Kleinod, in dem die Vögel gerade jetzt dann im Frühjahr nisten, zunichte gemacht wurde. Die Seniorin wunderte sich, dass der Umweltreferent nicht gegen die Maßnahme eingeschritten sei.

Klagen der Anwohner verständlich

Ludwig Klingler betont jedoch, dass die Aktion ohne sein Wissen und Einverständnis durchgeführt wurde. Der Grünen-Stadtrat bedauert dies und kann die Klagen der Anwohner und Naturfreunde nachvollziehen: „Man hätte die Hecke ja nur etwas auslichten können. Das hätte genügt.“ (pm)

