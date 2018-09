vor 51 Min.

Schmerzen am Rücken behandeln

Patientenforum mit Dr. Markus Weißkopf

Zusmarshausen/Wertingen Dr. med. Markus Weißkopf, Rückenspezialist an der Kreisklinik Wertingen, informiert am Mittwoch, 26. September, ab 18.30 Uhr, im Festsaal St. Albert n der Hochstiftstraße 6 in Zusmarshausen über das breite Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten bei Rückenschmerzen.

Rückenschmerzen sind eine Volkskrankheit. Das ist bekannt. Die Ursachen und Therapiemöglichkeiten von Rückenschmerzen werden kontrovers diskutiert. Dabei geht es häufig um die Frage: „Muss operiert werden, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?“

Unter diesem Gesichtspunkt hat Dr. Weißkopf beim Patientenforum im Rahmen einer Veranstaltungsreihe den Fokus auf nicht-operative Verfahren gelegt und will die Bedeutung von präventiven Maßnahmen wie Bewegung und Sport bei Rückenbeschwerden hervorheben. Operative Therapieansätze werden ergänzend vorgestellt.

Welche Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten es für die verschiedenen Rückenleiden gibt, greift Weißkopf in seinem Vortrag auf. Der Eintritt zur etwa einstündigen Veranstaltung ist frei.

Dr. Weißkopf ist als Experte für Wirbelsäulentherapie weit über den Dillinger Landkreis hinaus bekannt. Er erklärt die Ursachen, offeriert präventive Aktionen und die Möglichkeiten wie Ansätze der modernen Wirbelsäulentherapie. (pm)

Themen Folgen