Schmerzlich vermisst: Die bekannte Wertinger Katze wurde geklaut

Am helllichten Tag wird in der Wertinger Innenstadt die bekannte und beliebte Katzendame „Pamuk“ mitgenommen. Warum nicht nur die Besitzer des Tiers traurig sind.

Von Alexander Millauer

Es erinnert an einen Kriminalfall, was sich am vergangenen Freitag am Wertinger Marktplatz abspielt. Eine ältere Frau spaziert mit ihrer Tochter über die Straße. Es regnet, als sie die Katzendame „Pamuk“ entdecken. Jeder kennt sie, sie wird von den Bürgern der Zusamstadt liebevoll „Marktplatz-Katze“ genannt. „Sie ist eine ganz besondere Katze, sie liebt die Menschen“, erinnert sich Ebru Kahraman wehmütig. Ihrer Familie gehört das Haustier. Doch an diesem verregneten Freitag verschwindet es. Unfreiwillig, denn die ältere Frau und ihre Tochter nehmen „Pamuk“ mit. Die Aufnahmen der Überwachungskamera des Reisebüros „Thomas Cook“ dokumentieren das.

Verena Maderholz, die zum Tatzeitpunkt im Reisebüro arbeitet, erinnert sich: „Mir ist aufgefallen, wie die Frau mit der Katze auf dem Arm über die Straße läuft. Dann kommt sie ins Büro und fragt, wem sie gehört.“ Daraufhin habe Maderholz geantwortet, dass sie wisse, wer die Besitzer sind. Auch eine Kassiererin im Drogeriemarkt „Müller“ soll die Frau, die nur gebrochenes Deutsch gesprochen hat, gefragt haben. Und die gleiche Antwort erhalten haben.

Mit vollem Einsatz kämpft die Familie dafür, dass ihre geliebte Katze Pamuk (türkisch für Wolle) bald wieder auftaucht. Dafür haben Esma Ferdi, Ebru Kahraman und Hidayet Kahraman in der ganzen Stadt Flyer verteilt. Bild: Alexander Millauer

Doch kurze Zeit später taucht ein weißer Kleinwagen auf, an die Marke kann sich Maderholz nicht erinnern. Nur daran, dass das Auto ein Wertinger Kennzeichen hatte. Welches genau, fängt die Kamera nicht ein. Wieder steigt die Frau aus, und diesmal nimmt sie die Katze zu sich ins Auto. „Als ich das gesehen habe, dachte ich zuerst, dass sie sie zum Tierarzt bringen würden“, sagt Maderholz. Dass jemand eine Katze einfach mitnimmt, kann sich die junge Frau, die selbst Besitzerin eines Stubentigers ist, nicht vorstellen.

Ein verzweifelter Aufruf der Familie auf Facebook

Erst als sie auf Facebook den verzweifelten Aufruf der Familie Kahraman liest, der von der Wertinger Zeitung geteilt wurde, wird ihr klar, was passiert ist. Sie setzt sich mit der Familie in Kontakt und schließlich bringen sie den Stein ins Rollen. Familie Kahraman erstattet Anzeige bei der Polizei – und stellt den Entführern ein Ultimatum. Wenn die Katze innerhalb von 24 Stunden wieder zurückgebracht wird, ziehen sie die Anzeige zurück. Doch auch nach dieser Frist ist von der Marktplatzkatze Pamuk noch keine Spur zu finden. In der ganzen Stadt haben die Kahramans Flyer verteilt, die Töchter Ebru und Esma klappern sämtliche Schulen ab. „Wir waren auch in der Stadt unterwegs und haben an allen Haustüren geklingelt, vor denen ein weißes Auto steht“, berichtet Ebru.

Verena Maderholz war Augenzeugin des Vorfalls. Sie kann nicht verstehen, wie jemand einfach so eine Katze mitnimmt. Bild: Alexander Millauer

Doch leider ohne Erfolg. „Uns ist es egal, ob wir dabei dumm dastehen. Wir wollen Pamuk unbedingt wieder“, sagt sie. Auch ihr Vater Hidayet hat starke Sehnsucht nach der Katze, die sie in der Familie „Glückskatze“ nennen. Er glaubt, dass Pamuk schon geahnt habe, dass etwas nicht stimmt. Denn auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist auch zu erkennen, wie der wuschelige Stubentiger von der Frau mit einer Portion Futter zu sich gelockt wird. Da habe die Katze zunächst kehrtgemacht und sei in den Drogeriemarkt spaziert. „Sie war eine sehr kluge Katze“, sagt Kahraman, der sie vor elf Jahren bekommen hat. Oft habe man gemeint, dass sie instinktiv die Gefühle der Menschen um sich herum lesen kann. Kahraman erinnert sich, wie sie einmal nach drei Wochen aus dem Urlaub zurückkamen und sahen, wie die Katze geweint hat. „Man hat wirklich gesehen, wie ihr die Tränen hinabgelaufen sind“, beteuert er. „Sie war wie ein kleines Baby für uns“, ergänzt Ebru mit einem strahlenden Lächeln.

Bekannte Katze in Wertingen: Erinnerung an Pamuks Spielplatz

Deswegen hat die Familie versucht, der Katze das Leben so schön wie möglich zu gestalten. Draußen im Garten erinnern kleine, schmale Holzleitern, die vom ersten Stock auf den Boden führen, noch an Pamuks Spielplatz. Auch das flauschige Kuscheltier fristet in der Wohnung nun ein einsames Dasein, seit Pamuk verschwunden ist. Doch Kahraman gibt nicht auf. Mittlerweile hat sich in Wertingen ein ganzer Helferkreis formiert, der sich online und offline für den Verbleib der Marktplatzkatze einsetzt.

„Pamuk“ kuschelte gerne mit ihrem Herrchen. Bild: Ebru Kahraman

Auch wenn der entscheidende Hinweis bisher fehlt – Kahraman besinnt sich auf seinen Kämpfergeist. „Ich will Pamuk wieder und werde alles dafür tun. Egal, was es kostet“, sagt er mit bestimmender Stimme.

Denn ohne Pamuk ist Familie Kahraman nicht vollständig. Ein Familienmitglied fehlt. Doch alle sind fest davon überzeugt, dass die Familie bald wieder vollzählig sein wird und der Kriminalfall „Marktplatz-Katze“ bald zu den Akten gelegt werden kann.

