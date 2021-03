vor 2 Min.

Schöne Ölbergszenen aus Wertingen ansehen

Hinter Gittern verbirgt sich in einer Kirchennische in Prettelshofen eine besondere Ölberg-Szene.

Plus Auch Jesus haderte mit seinem Schicksal. Ölbergszenen erinnern daran. Die Wertinger Ölberggruppe landete im Heimatmuseum. Wo die Pfaffenhofener Figuren verblieben sind. Ein Aufruf zur persönlichen Erkundung.

Von Cornelius Brandelik

Sie rufen zur Wachsamkeit auf, zur Teilnahme am Schicksal anderer Menschen. Die Rede ist ist von Ölbergszenen, wie sie in Kirchenanbauten oder eigenen Ölberghäuschen in Kirchennähe auf dem Friedhof zu finden sind. Auch in unserer Gegend gibt es davon noch jede Menge.

So entdeckt man beispielsweise in Dillingen, Höchstädt, Kicklingen, Mertingen, Zusamaltheim, Laugna und Prettelshofen entsprechende Ölbergszenen. Entstanden sind sie zu Beginn des 18. Jahrhunderts.

In Wertingen gibt es schöne Ölber-Szenen zu sehen

Gezeigt wird der kniende Jesus im Gespräch mit einem Engel, der ihm einen Kelch reicht. Drei begleitende Jünger Jesu finden sich dabei schlafend in unmittelbarer Nähe. Die Landschaft ist aus Tuffgestein modelliert, die umgebenden Wände zeigen aufgemalte orientalische Gebäudelandschaften. Die Szene geht zurück auf „Das Gebet in Getsemani“, das bei Markus, Kapitel 14, Vers 32 bis 42 im Neuen Testamentes zu finden ist: „Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch und wartet hier, während ich bete.“ Petrus, Jakobus und Johannes nahm Jesus mit sich. Als ihn Furcht und Angst ergriffen, sagte er zu ihnen: „Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich an ihm vorübergehe.“ Wie es weiter heißt, sprach er: „Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern, was du willst soll geschehen.“ Und er ging zurück und fand seine Jünger schlafend. Da sagte er laut Bibeltext zu Petrus: „Simon, du schläfst? Konntet du nicht einmal eine Stunde wach bleiben?“ Bevor er wieder wegging und und mit den gleichen Worten wie zuvor betete, animierte er seine Jünger: „Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.“ Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. „Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus?“ (Zitiert nach der ökumenisch verantworteten Einheitsübersetzung, Ausgabe 2011).

Auch Pfaffenhofen und Wertingen besaßen einst eine solche Ölbergszene. Die Pfaffenhofener Szene wurde etwa Mitte der 1950er Jahre entfernt, die Figuren kamen auf den Dachboden der Kirche beziehungsweise des Pfarrhofes. Der Ölberg in Wertingen wurde unter Pfarrer Melchior Hops Ende der 1950er Jahre aufgelöst und dem Heimatmuseum übergeben. Auf der Postkarte sieht man die ursprüngliche Aufstellung, die im Museum leider nur angedeutet werden kann. Der Ölberg befand sich im Kirchhof am heutigen Häusereck Martinus-Apotheke/Metzgerei Ottinger, an der Stelle, wo heute das Osterfeuer entzündet wird. Er ist Objekt des Monats März. Die Figuren sind zwischen 72 und 91 Zentimeter groß und wirken sehr realistisch.

Es ist interessant, die einzelnen Ölbergszenen der Umgebung zu erkunden. Zum Teil ähneln sie sich, zum Teil unterscheiden sie sich in der Gestaltung. So spürt man in Höchstädt und Kicklingen deutlich die Vorbildwirkung der Ölbergszene aus Dillingen, die neben der Basilika in einer offenen Kuppel zu sehen ist.

Auch in Prettelshofen findet sich eine schöne Darstellung

Ein Ölberg mit Besonderheit findet sich in der Kirche St. Andreas in Prettelshofen. Die vergitterte Nische an der Nordseite der Kirche neben dem Querhaus weist unterhalb der Ölberg-Szene ein Relief mit einer Fegefeuer-Darstellung auf. Rechts und links von diesem gefassten Relief finden sich heute leere Fächer. In ihnen waren bis in die 1970er Jahre Schädel aufbewahrt. Das heißt unterhalb der Ölberg-Darstellung war das Beinhaus integriert. Auch in St. Martin in Pfaffenhofen war unterhalb des Ölbergs ein Beinhaus.

In St. Martin in Zusamaltheim ist ein Priestergrab unter dem Ölberg zu finden, das zwei übergroße Schädel zeigt. Durch diese Memento mori wird an die Sterblichkeit des Menschen erinnert. Die Ölbergszene selbst ruft wie eingangs erwähnt zur Wachsamkeit auf, auch zur Teilnahme am Schicksal anderer Menschen.

