06:00 Uhr

Schrell bezeichnet Vorwürfe als „total haltlos“

Es geht laut Landrat Leo Schrell um die Sicherung des Wertinger Krankenhauses. Die Anschuldigungen der Grünen seien „völlig widersinnig“. Es gibt weiterhin Kritik – allerdings auch politische Rückendeckung.

In der Diskussion um den Wertinger „Medizincampus“ wird der Tonfall auf beiden Seiten äußerst scharf. Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines medizinischen Zentrums am Krankenhaus in Wertingen verweist der Aufsichtsratsvorsitzende der Kreiskliniken, Landrat Leo Schrell, nochmals auf die aus seiner Sicht entscheidende Frage: „Wie können wir die medizinische Versorgung der Menschen – zusammen mit den niedergelassenen Ärzten – optimieren und gleichzeitig das Krankenhaus Wertingen langfristig in kommunaler Trägerschaft sichern?“

Dazu, so Leo Schrell, ist das Projekt der Firma Ulrich Reitenberger ein wesentlicher Baustein und wird folgerichtig vom gesamten Aufsichtsrat befürwortet und unterstützt. Darin einen Parteiklüngel zu sehen, sei „völlig widersinnig und total haltlos“.

Wollen die Grünen die "Rolle rückwärts"?

Leo Schrell dazu: „Dass ausgerechnet die Grünen in die Mottenkiste der reaktionären Instrumente zur politischen Diffamierung greifen, kann ich nicht nachvollziehen und ist für mich enttäuschend.“ Ergänzend verweist Leo Schrell darauf, dass das Fachärztezentrum zunächst im Stadtzentrum geplant war. Wegen des damit verbundenen zusätzlichen Verkehrsaufkommens und fehlender Parkplätze hat die Stadt Wertingen den Landkreis gebeten, zu prüfen, ob das medizinische Zentrum unmittelbar am Krankenhaus realisierbar ist. Diesem Wunsch der Stadt Wertingen sei der Aufsichtsrat der Kreiskliniken nachgekommen. Anschließend hätten auch die Fraktionsvorsitzenden im Wertinger Stadtrat Zustimmung signalisiert. Daraufhin wurden die Planunterlagen von der Firma Ulrich Reitenberger abschließend für den neuen Standort konkretisiert. Leo Schrell dazu: „Weder der Landkreis noch die Kreiskliniken verfügen über die finanziellen Reserven, um dieses Projekt realisieren zu können. Deshalb begrüßen wir die Pläne des einheimischen Unternehmens.“

Der Standort des Medizinzentrums unmittelbar am Krankenhaus ermögliche ein „konzentriertes und breites Versorgungsangebot für die Menschen“, eröffne Synergieeffekte und verbessere die Parkplatzsituation spürbar. Im Gegensatz dazu strebten die Grünen offensichtlich wieder die „Rolle rückwärts“ an.

Zudem plant die Stadt Wertingen den Bau einer nördlichen Entlastungsstraße, sodass sich auch die Zufahrtssituation wesentlich verbessern wird. Vielleicht, so vermutet Leo Schrell, ist insbesondere der geplante Bau der seit langem gewünschten Entlastungsstraße für die Grünen der Anlass, das „hervorragende Konzept zur Verbesserung der medizinischen Versorgung“ zu kritisieren. Er werde jedenfalls daran festhalten.

Neue Kritik am Medizincampus

Neue Kritik kommt vom Stadtratskandidaten der Grünen, Jörg Schießler. Dessen Meinung nach sollte zuerst ein „medizinisch fundiertes und wirtschaftlich tragfähiges Konzept entwickelt und mit allen Beteiligten abgestimmt werden“.

Das sei in Wertingen so nicht geschehen, findet Schießler. Hier wolle der Landrat ein Grundstück an einen Investor verkaufen, damit dieser, „unter Beifall des Bürgermeisters“, einen circa 35 Meter hohen privaten Wohnturm zur Erzielung maximaler Rendite errichten könne. „Alle drei gehören den Freien Wählern an – ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ein G’schmäckle hat das mindestens“, sagt Schießler. Es werde ein Gebäudeentwurf für einen sogenannten Medizincampus als Lösung der Probleme am Krankenhaus vorgestellt, ohne Ausschreibungsverfahren oder Wettbewerb und vor allem ohne die notwendige Transparenz, verbunden mit der „offenen Drohung“, das Krankenhaus müsse andernfalls schließen. Dabei gebe es zahlreiche Auswirkungen des Projekts samt Turm zu beachten. „Da dürfen sich die Bewohner der angrenzenden Wohngebiete über eine verbaute Sicht, Verschattung sowie Verkehr und Lärm freuen“, sagt Schießler.

Moraw: Frühzeitig über Projekte informieren

Der Vorsitzende der Wertinger CSU, Hans Moraw, fordert als „wichtigste Aufgabe der künftigen Stadtpolitik“, frühzeitig, ehrlich und verständlich über Projekte zu informieren. In zahlreichen Gesprächen der CSU mit den Bürgern hätte sich das für die CSU als zentraler Kritikpunkt unter den Bürgern herauskristallisiert. Die Grünen würden mit ihrer Kritik zum Medizincampus „offene Türen einrennen“. Die Sicherung des Klinikums sei seit Jahrzehnten ein „Markenkern Zusamtaler CSU-Politik“. An der Umsetzung bleiben die Konservativen aber bei ihrer „heftigen Kritik“ und fordern erneut Ausschreibungen, Lösungen für die Verkehrszunahme über den Ebersberg und die Parkraumnot sowie ein Mitspracherecht der Kommune bei der Belegung nach dem Modell „Sinfonie“.

Dr. Frieder Brändle, Stadtrat der Freien Wähler und Oberarzt am Krankenhaus, stellt sich dagegen hinter Schrell. Es bestehe Handlungsbedarf – und der Aufsichtsrat habe sich aus gutem Grund für das Projekt entschieden. „Den Ärzten, die ihre Praxis neu am Ebersberg betreiben möchten, geht es um eine zeitgemäße, moderne, barrierefreie Lösung, gute Infrastruktur mit Parkplätzen, guter Logistik – tatsächlich auch um kurze Wege zur Klinik, was selbstverständlich Vorteile für alle Beteiligten bringt“, sagt Brändle. „Ein Investor hat dies erkannt und bietet dafür eine attraktive Lösung. Dass hier Gespräche mit denjenigen stattfanden, die politisch verantwortlich für die Gesundheitsversorgung der Region sind, ist doch klar.“ Und er ergänzt: „Ich erlaube mir die Frage: Worum geht es manchen Wahlkämpfern?“. (pm, wz)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen