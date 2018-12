vor 22 Min.

Schüler liefen für behinderte Kinder und die Stadt Wertingen

Wertinger Realschüler sammelten insgesamt 3300 Euro. Doch die Spende an die Stadt ist projektgebunden.

Etwas für die eigene körperliche Fitness tun und gleichzeitig etwas Gutes tun. Das war das Motto des diesjährigen Spendenlaufs der Anton-Rauch-Realschule Wertingen, der in diesem Jahr in der Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit stattfand. Mit dem erlaufenen Spendengeld – 3300 Euro – unterstützt die Inklusionsschule zum einen die regionale Organisation „Dachskinder“ in Meitingen, die für Eltern mit behinderten Kindern Unterstützung sowie Entlastungsmöglichkeiten organisiert. Zum anderen gehen 800 Euro an die Stadt Wertingen für die „Neupflanzung der Napoleonstanne“ mit Sitzbank in Gottmannshofen. Verbunden ist damit der Wunsch, dass die Gestaltung des Platzes an der neuen Napoleonstanne im Sinne von Nachhaltigkeit geschehen wird. (Wertinger Napoleonstanne: Das Ende einer Ära )



Passend zur Vorweihnachtszeit fand die Preisübergabe am letzten Schultag vor Weihnachten statt.

Wertingens zweiter Bürgermeister empfängt Spende

Angela Jerabeck als Vorsitzende des Vereins „Meitinger Dachskinder“, eine noch nicht lange bestehende Institution, freute sich sehr über einen Scheck von 2500 Euro. Der Verein kümmert sich mit Kraft und Herz um behinderte Kinder und will eine Einrichtung für Kurzzeitwohnen für Kinder mit Behinderung aufbauen. Gerne nahm auch Wertingens Zweiter Bürgermeister Johann Bröll das Geld für den geschichtsträchtigen Platz entgegen.

Der Spendenlauf war in eine vom Kultusministerium ausgerufene Woche der Gesundheit und Nachhaltigkeit eingebettet. Vertreter der Realschule aus den Fachbereichen Sport (Sandra Dmoch), Ernährung und Gesundheit (Maria Drohner-Liepert) sowie Schulleiter Dr. Frank Rehli, Thomas Zänker von der gz(media) Werbe- & Medienagentur und Ronny Gantze als Wertinger Experte für Sport, körperliche Fitness und Gesundheit hatten sich zu einer Runde zusammengeschlossen, um mit vereinter Professionalität ein Event ins Leben zu rufen, das vor allem den Jüngsten die Gelegenheit bietet, körperliche Fitness zu erfahren und etwas für die Gesundheit und Nachhaltigkeit in unserem Lebensraum zu tun.

Ein tolles sportliches Wertinger Event

Herausgekommen war dabei ein rundum gelungenes, sportliches Event, bei dem etwa 250 Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen teilnahmen. 50 Cent gab es schließlich pro Runde von Eltern, Verwandten und Bekannten für die Kinder – und am Ende stand die stolze Summe von 3300 Euro, die nun kurz vor Weihnachten an die Organisation „Dachskinder“ und die Stadt Wertingen übergeben wurde. (pm)

