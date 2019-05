vor 14 Min.

Schüler tanzen das „Ich“

Tanzpädagoge lernt mit Wertinger Mittelschülern

Tänzerisch viele Bereiche des Alltags und der eigenen Persönlichkeit beleuchten: Das war Inhalt eines Tanzprojekts an der Mittelschule Wertingen. 16 Schüler und Schülerinnen zeigten jetzt bei einem besonderen Abend ihren Gästen, was sie in nur dreiwöchiger Probenzeit für das fünfzigminütige Tanztheater gelernt hatten.

„Kennen Sie das Gefühl, wenn einem das Leben wie eine lange, nicht enden wollende Aneinanderreihung von Aufgaben, einfachen, langweiligen, schwierigen, inspirierenden, ätzenden, erfüllenden, nervigen Aufgaben vorkommt?“ Mit dieser Frage begrüßte Marco Jodes, Tänzer und Tanzpädagoge aus Mainz, in seiner Funktion als künstlerischer Leiter und Choreograf des Tanzprojektes das Publikum. Das Thema „Ich bin“ gab den Tänzern die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeiten zu beleuchten. Die jungen Leute beschäftigten sich zwei Wochen intensiv damit, wer sie sind, was sie ausmacht und wie sie sich begegnen. Als Ergebnis waren harsche, aggressive, anklagende, aber auch sehr zarte, einfühlsame und berührende Tanzsequenzen zu sehen.

Entwickelt hatten die Szenen und das Bühnenbild die Schüler selbst unter Anleitung von Marco Jodes. Diesen Einsatz würdigte Schulleiter Stephan Poss, der sich auch bei den zahlreichen Sponsoren des Projekts bedankte. Die Zusammenarbeit mit dem Tänzer und LTTA-Künstler Marco Jodes fand im Rahmen von LTTA (learning through the arts, Lernen durch die Künste) statt, einem kulturellen Bildungsprogramm, an dem die Mittelschule schon seit 2015 teilnimmt. Die Theorie zu „Lernen durch die Künste“ erklärte die verantwortliche pädagogische Programmentwicklerin. Am eindrucksvollsten schilderten jedoch Anna Bestle, Alisa Kabashi und Jan Hoffmann aus der Klasse 6a ihre Erfahrungen mit LTTA, den Künstlern, die dafür in den Vormittagsunterricht kommen, und ihre eigene Freude am Lernen in diesen Stunden. Alle drei gehörten auch zur Tanzcompagnie.

Tags darauf hatten dann begeisterte Mitschüler die Gelegenheit, zu sehen, wie Alex Höchstädter, Alisa Kabashi, Anna Bestle, Annalena Gribl, Clemens Fuhrer, Erjon Kastrati, Franziska Kuhnert, Jan Hoffmann, Joana Edelmann, Lea Kirmse, Lucas Krüger, Melissa Meinel, Noh Mulugeta, Sophia Lenz, Theresa Almer und Zamzam Alhmoud die Bühne rockten. Die Tänzer freuten sich über viel Applaus. (pm)

