Schutz vor Hochwasser kommt später

Wasserwirtschaftsamt vertagt die Planungen

„Leider müssen wir Ihnen nun mitteilen, dass die weiteren Planungen zum Hochwasserschutz Wertingen aus Kapazitätsgründen vorübergehend pausiert werden müssen“, heißt es in einem Brief des Leiters des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth, Andreas Rimböck, an Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier, der unserer Redaktion vorliegt. Die Behörde sei mit Arbeiten zu anderen Hochwasserschutzgebieten bereits ausgelastet. Viele davon seien, im Gegensatz zum Wertinger Konzept, bereits in der Ausführungsphase und lasteten das Personal stark aus. Man gehe davon aus, dass die Planungen zum Sommer 2023 wieder aufgenommen werden könnten.

Lehmeier bezeichnet die Pläne des Wasserwirtschaftsamtes in einem Antwortschreiben als „nicht nachvollziehbar“. Ein ausführlicher Artikel zu diesem Thema folgt bald in der Wertinger Zeitung. (br)