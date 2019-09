23.09.2019

Sehnsucht nach dem Donauried und Aufbruch in die Ferne

Manfred J. Nittbaurs Bilder erinnern an das, was verloren ging. Sie sind Mahnung und Appell für eine lebenswerte Heimat hierzulande und in anderen Teilen der Erde

Von Hertha Stauch

Eigentlich sagt der Titel seiner Ausstellung alles: „Drhoim em Zusamtal ond en dr weita Welt“. Das ist Manfred J. Nittbaur – verwurzelt, heimatliebend, vernarrt in den Landstrich, in dem er groß geworden ist. Doch das ist auch Manfred J. Nittbaur: Die Welt entdecken bis zum Forscherdrang, andere Völker kennenlernen, ihre Dörfer, Lebensgewohnheiten und Landschaften erkunden. Und dann die Erlebnisse mit Farbe und Pinsel auf die Leinwand bringen. Er hält fest, was ihn fasziniert – die im Donauried glitzernde Winterlandschaft, den Pfaffenhofener Kirchturm inmitten des Dörfleins umgeben von Wiesen im Sommerlicht.

Er hält aber auch fest, was ihn wütend macht, ihn in jungen Jahren auf die Straße und in die Wirtshäuser zu den Protestierern und Widerständlern trieb: das AKW Gundremmingen, die wilde Müllhalde von Frauenstetten. Und er rückt den Menschen nahe – der Lebensfreude und Frömmigkeit der Gläubigen bei einem Umzug in Bolivien, dem schwäbischen Bauernpaar, das am Rande des Feldes rastet, dem alten Bauern – Nittbaurs Großvater –, der mit der Gabel das Heu wendet. Vieles sind inzwischen Erinnerungen, Dokumente, wie´s mal war, als die Blumen auf den Feuchtwiesen im Ried blühten. Auch Fritz Hillenbrand gehört dazu, der sich vor seinem Abbild aus jungen Jahren kaum wiedererkennt. „Das bin ich,“ sagt der ehemalige Bauhofleiter nachdenklich. Nittbaur hat ihn porträtiert, als sich die Gegner des zweiten AKW, das im Donauried entstehen sollte, bei den Hillenbrands in der Waschküche trafen. Damals wurde an diesem legendären Ort das Atomkreuz entworfen, das heute hinter Pfaffenhofen an den Widerstand erinnert.

Manfred J. Nittbaur zeigt jetzt sein Lebenswerk in einer Retrospektive im Zehentstadel Pfaffenhofen. Es ist die erste Kunstausstellung im renovierten Stadel, der zum Multifunktionsraum geworden ist und in den sich eine Kunstschau wunderbar einfügt. Bürgermeister Hans Kaltner freut sich bei der Ausstellungseröffnung über die gelungene Symbiose von Kunst und Raum: Früher wurde im Zehentstadel die Ernte eingebracht, heute zeige Nittbaur, seinem – Kaltners – Wunsch entsprechend die reiche Ernte seines Schaffens im historischen Gebäude. Kunst im Bezug mit der Heimat im Zehentstadel zu präsentieren, das ist die Idee von Kaltner und Kulturreferent Manfred Hartl, die beide bei der Vernissage vor zahlreichen Gästen Nittbaurs Werk würdigten. Laudator Dr. Alois Epple bezeichnete Nittbaur als „einzigen lebenden Künstler in Bayerisch Schwaben“, der abseits der Zentren und deren marktschreierischen Kunstclans agiere. Seine Bilder „zeigen die Landschaften, die es nicht mehr gibt“, in vielen Bildern stecke das Potenzial der Bedrohung. Nittbaurs Vorliebe für französische Lebensart und Frankreich, das Land der Impressionisten, komme zum Ausdruck. Der Wertinger Künstler sei nicht nur ein Heimatkünstler, sondern ein globaler Künstler, der auf vielen Kontinenten gewesen sei. Seine Kunst sei nicht skandalös, sondern still anklagend, keine werbende Aktionskunst, sondern Ausdruck einer tiefsinnigen Persönlichkeit.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 3. Oktober jeweils an den Wochenenden geöffnet: Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr sowie Sonntag und Feiertag von 10 bis 18 Uhr. Künstlerführungen gibt es an den Sonntagen und am Feiertag jeweils um 15 Uhr.

