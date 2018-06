vor 16 Min.

Seifrieds Mut wird nicht belohnt

Adrian Seifried vom TSV Buttenwiesen bei einem Schwebestütz an den Ringen. Er fiel am Ende von Rang zwei auf Platz vier zurück.

Am letzten Gerät fällt Starter des TSV Buttenwiesen von Rang zwei auf Platz vier zurück.

Einen krönenden Schlusspunkt unter seinen fabelhaften Wettkampf wollte Adrian Seifried vom TSV Buttenweisen am letzten Gerät beim Deutschlandcup im sächsischen Delitzsch setzen. Nachdem er an fünf Geräten bereits geglänzt hatte und aussichtsreich auf Rang zwei lag, wollte der Turner aus dem unteren Zusamtal am Seitpferd nicht auf Sicherheit turnen, sondern seine neue, hart erarbeitete Übung präsentieren. Allerdings war die Luft schon etwas raus. Zwei Patzer kosteten die schon sicher geglaubte Medaille.

Adrian Seifreid startete an den Ringen mit einer beeindruckend sicheren Übung. Am Sprung lieferte er mit 12,00 Punkten gar eine neue persönliche Bestleistung ab. Am Barren zeigte er eine leichte Unsicherheit, konnte diese aber sofort wieder korrigieren. Am Reck brachte er seine relativ einfache Übung sicher durch, verlor nur geringfügig gegenüber den übrigen drei Turnern, die das Feld an der Spitze kontrollierten. Am vorletzten Gerät, dem Boden, konnte der Buttenwiesener mit 13,25 noch einmal richtig Punkte machen und lag mit Vorsprung auf Rang zwei. Trotz der verpatzten Pferdübung und Rang vier am Ende des Wettkampfes waren Trainer Dietmar Kehl und vor allem Adrian Seifried nicht unzufrieden mit einem Wettkampf voller Fortschritte.

Für Colin Völkl und Tim Neymeyer war die Qualifikation zum Deutschland Cup in der Männerklasse bereits ein großer Erfolg. Beide turnten an allen Geräten einen soliden Wettkampf und erreichten am Ende immerhin die Mittelfeldplätze 19 und 20.

Bereits am morgigen Samstag müssen die Turner wieder an die Geräte. Mit der BTL-Landesliga steht der erste Mannschaftswettkampf des Jahres auf dem Programm, bei dem in Lichtenfels Buttenwiesen II und III in der Landesliga 1 und 2 an den Start gehen werden. (keh)

Themen Folgen