Sein Stuhl auf dem Wertinger Friedhof ist leer

Dr. Richard Vüllers (rechts), ehemaliger Chefarzt am Kreiskrankenhaus Wertingen, ist am vergangenen Montag im Alter von 97 Jahren gestorben. Unser Bild zeigt ihn im Wertinger Seniorenzentrum, wo er seit zehn Jahren lebte, mit Emil Haslinger, dem früheren Verwaltungsleiter des Krankenhauses.

Dr. Richard Vüllers, langjähriger Chefarzt am Kreiskrankenhaus Wertingen, ist im Alter von 97 Jahren im Seniorenzentrum Sankt Klara gestorben. In seinen letzten Jahren ruhte er sich immer auf einem besonderen Platz aus

Von Hertha Stauch

Die Wertinger kannten ihn zuletzt als interessierten, freundlichen alten Herrn, der bei schönem Wetter auf dem Bänkle vor dem Seniorenzentrum St. Klara saß und immer zu einem kleinen Tratsch aufgelegt war. Sie kannten ihn auch als nachdenklichen Ehemann seiner Frau Inge, der immer trauernd auf dem Stuhl vor dem Grab seiner Frau saß. Der Stuhl war eine Dauereinrichtung auf dem Friedhof Wertingen. Jetzt ist der Stuhl verschwunden und Richard Vüllers folgt seiner Ehefrau in die letzte Ruhestätte. Der langjährige Chefarzt des Kreiskrankenhauses Wertingen ist am Montag im Alter von 97 Jahren gestorben.

In Sankt Klara ist er friedlich und erschöpft vom langen Leben eingeschlafen, berichten seine Nachkommen. Dr. Vüllers hat zehn Jahre lang im Seniorenzentrum gelebt, in dem Zimmer, in dem schon einer seiner Vorgänger, Dr. Adolf Stimpfl, längere Zeit gewohnt hatte und auch dort gestorben war. Mit Vüllers geht ein Stück der Geschichte des Wertinger Krankenhauses zu Ende, denn der alte Herr war einer der Letzten, die noch den Betrieb der Klinik miterlebt hatten, ehe sie zur Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH wurde. Die wirtschaftliche Entwicklung der Krankenhäuser in der Region hatte Vüllers immer mit Skepsis verfolgt und sich auch noch im hohen Alter erbost, dass die Frage des Gesundheitswesens nicht nach kaufmännischen Gesichtspunkten beurteilt werden dürfe. Insofern war Vüllers in der Zeit der Rationalisierungen und Privatisierungen im Krankenhauswesen ein leidenschaftlicher Kämpfer für den Erhalt des Wertinger Kreiskrankenhauses.

Vüllers, Oberarzt im Marienhospital in Aachen, war nach Wertingen gekommen, als dort das ganz alte Krankenhaus an der Dillinger Straße geschlossen wurde und die Wertinger im Altlandkreis Wertingen stolz ihr neues Krankenhaus auf dem Ebersberg bezogen. Der 22. März 1963 war für den Internisten ein denkwürdiger Tag, es war der Tag des Umzuges: Die Patienten im Krankenhaus Wertingen an der Dillinger Straße bekamen ein Päckchen in die Hand, in dem ihre Habseligkeiten eingewickelt waren. Und sie erhielten auch eine „Laufkarte“ mit Namen, Adresse und einer Zimmernummer. Im alten Gebäude wurde noch zu Mittag gegessen und dann um 13 Uhr bestiegen die Patienten den Omnibus vor der Tür oder die bereitgestellten Rotkreuz-Wagen. So ging es hinauf auf den Ebersberg – die Geschichte des neuen Kreiskrankenhauses Wertingen hatte begonnen. Vüllers Aufgabe war es, im neuen Haus eine internistische Abteilung aufzubauen. „Da gab’s keinen außer mir, der was wusste von der inneren Medizin“, erzählte der Chefarzt an seinem 90. Geburtstag unserer Zeitung von seiner Pionierarbeit. Röntgen, Labor, Infektionsabteilung – überall war Vüllers’ Fachkenntnis gefragt.

Dr. Adolf Stimpfl, Chef des Hauses, war der Chirurg, und neben ihm gab es die Maria-Stern-Schwestern, die Klosterfrauen, die das Regiment führten. „Das waren die wirklichen Herrinnen auf der Station – die Pflege, der Wirtschaftsbetrieb, medizinisch-technisch – überall die Schwestern“, schätzte Vüllers deren Kompetenz, zollte aber den Damen im schwarz-weißen Habit auch Respekt: „Wir hatten viele intelligente Schwestern. Das freie Personal durfte gerade mal den Nachttisch abwischen.“

Damals ging es familiär zu in den Krankenhäusern. Vüllers selbst erfreute sich einer großen Familie, der Chefarzt wohnte gleich neben dem Krankenhaus auf dem Ebersberg. Sechs Kinder hatte er zusammen mit seiner Frau Inge, 13 Enkel und sieben Urenkel.

Vüllers stammt gebürtig aus Detmold, sein Arztstudium wurde vom Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Er wurde eingezogen an die Front, wurde verwundet und studierte dann in Berlin weiter. Doch der junge Arzt wurde nochmals zum Kriegsdienst gerufen – ins Lazarett als OP-Helfer. Dort steckte er sich mit Keimen an, bekam eine Entzündung und durfte deshalb nach Hause. Zum Glück, berichtet sein Sohn Friedrich. Denn nachdem sein Vater das Lazarett verlassen hatte, wurde es zerstört, der ganze Sanitätszug war unter Beschuss.

Vüllers lernte damals seine Frau Ingeborg kennen, heiratete und studierte weiter in München. Seinen Doktortitel erhielt er in Tübingen. Er arbeitete in verschiedenen Krankenhäusern, zuletzt als Oberarzt, bis er nach Wertingen kam. Sein Beruf und seine Familie erfüllten ihn bis zuletzt. Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau verlegte Vüllers seine Wohnung ins Wertinger Seniorenzentrum, wo er nun gestorben ist.

Er findet statt am Samstag, 28. September, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Wertingen, anschließend wird Dr. Vüllers auf dem Wertinger Friedhof beerdigt.

