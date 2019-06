vor 32 Min.

Seit 100 Jahren fotografiert seine Familie die Region und ihre Bewohner

Jonas Ziegler mag an seinem Beruf vor allem die Abwechslung, die er ihm bietet. Er fühlt sich in der Werbefotografie ebenso wohl, wie wenn er Menschen ablichtet. Die professionelle Fotografie sieht er trotz Instagram und Smartphones nicht auf dem Rückzug.

Jonas Ziegler führt das Fotostudio Zolleis mittlerweile in vierter Generation. Sein Beruf führte ihn schon in die Antarktis.

Von Benjamin Reif

Kein Tag ist in seinem Beruf wie der andere, sagt Jonas Ziegler. Jedes Shooting lässt ihn kreativ werden, Menschen, Tiere und Gegenstände aus der richtigen Perspektive mit der Kamera einfangen. Der Wertinger ist Fotograf und führt damit eine mittlerweile 100 Jahre alte Familientradition fort. Er führt das Fotostudio Zolleis – heute z-Studio – das sein Urgroßvater Johann 1919 gründete. Seit 2013 führt Jonas Ziegler das Familienunternehmen.

In der langen Geschichte des Fotostudios haben die Inhaber zahllose Aufnahmen vom Zusamtal und seinen Einwohnern gemacht. Auch die Wertinger Zeitung hat schon einige ihrer Fotografien für Artikel verwendet, etwa aus der Zeit der Amerikanischen Besatzung nach dem zweiten Weltkrieg.

Jonas Ziegler übernahm das Fotostudio, das sein Urgroßvater in Wertingen aufgebaut hatte

Dass Jonas Ziegler das Unternehmen einst führen würde, war eine zeitlang gar nicht sicher, sagt er heute. Zunächst verschlug es den ausgebildeten Kameramann in den Norden. Zunächst noch innerhalb der Grenzen Deutschlands. So lebte er einige Zeit in Kiel, wo er völlig alleine sich in das neue Umfeld einarbeiten musste. „Ich wollte raus aus dem gewohnten Umfeld. Eine Zeit lang so weit weg sein, dass ich eben nicht mal schnell im Betrieb aushelfen konnte“, sagt Ziegler. Er hatte in der nördlichen Stadt zunächst keine Kontakte. „Alles, was dort entstand, kam durch mein eigenes Betreiben zustande“, sagt er.

Es sollte jedoch noch viel weiter hinaus nach Norden gehen – und nach Süden. Denn 2007 ergab sich für den Wertinger eine ganz besondere Gelegenheit: Er begleitete im Zuge des „Polarjahres“ eine Expedition in die Antarktis. Dafür ging es zunächst als Vorbereitung in die Arktis im Norden, bevor er an Bord eines Schiffes Fernsehbilder für namhafte Sendungen wie das „Heute-Journal“ des ZDF einfing.

Die Expedition führte ihm vor Augen, wie hart die Arbeit für die richtigen Bilder sein kann. Bei durchschnittlichen Temperaturen zwischen minus 30 und minus 40 Grad Celsius wurde aus der Kameraführung Schwerstarbeit, oft erschwert durch heftige Winde. Da die Akkus in der Kälte nur eine niedrige Laufzeit hatten, vertraute Ziegler auf mechanische Kameras, die er selbst wieder „aufziehen“ konnte.

Das z-Studio hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet

Heutige Shootings laufen deutlich entspannter für den Mittdreißiger ab, der heute Chef von zehn Angestellten und mehreren Auszubildenden ist. Die Branche sieht er derzeit in einem fast ständigen Umbruch. „Es wandelt sich alles unglaublich schnell“, sagt Ziegler. Der Trend gehe durch das Internet und Videoplattformen wie Youtube in der Werbung in Richtung bewegtes Bild, wobei auch die Fotografie seiner Einschätzung nach noch sehr lange einen hohen Stellenwert genießen wird.

Auf dem Werbemarkt hat Ziegler schon Aufträge für zahlreiche namhafte Kunden erledigt, darunter das Gartencenter Dehner, die Brauerei Schwarzbräu oder Thyssenkrupp. Bei den privaten Kunden fällt Ziegler auf, dass diese immer präzisere Wünsche für Aufträge haben – und sich das auch einiges kosten lassen wolle. „Die Kunden haben heute oft sehr genaue Vorstellungen davon, was sie von uns haben wollen“, sagt Ziegler. Heute sei es zum Beispiel wieder voll im Trend, bei der eigenen Hochzeit keine Kosten und Mühen zu scheuen und aufwendige Fotostrecken dafür in Auftrag zu geben. „Das war noch vor zehn Jahren total out“, sagt Ziegler und lacht.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Wertinger Familienbetriebs gibt es auch eine große Änderung. Alle Studios sollen bald in einen Neubau am Kaygraben umziehen. Man brauche gerade für die Werbefotografie eine gewisse räumliche Größe, sagt Ziegler. Er selbst sagt von sich, dass er Menschen sehr gerne fotografiert, sich aber in der Werbefotografie mindestens genauso wohl fühlt. Die Mischung macht es für ihn. Oder wie er es selbst ausdrückt: „Wenn man mal eine ganze Woche nur Dirndl fotografiert hat, dann freut man sich danach auch, wenn man dazu noch Menschen fotografieren kann.“ (mit ulha)

