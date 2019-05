02.05.2019

Seit 45 Jahren ein Volltreffer

Zusam-Pokalschießen der Gemeinde Buttenwiesen stets beliebt

Das seit 1974 stattfindende Zusam-Pokalschießen der sieben Schützenvereine aus der Großgemeinde Buttenwiesen erfreut sich seit dieser Zeit großer Beliebtheit, was heuer die Beteiligung von 166 Schützen an diesem Wettbewerb beweist. Vereinsvorsitzender Ulrich Wenger von den gastgebenden „Eustachius“-Schützen aus Frauenstetten konnte bei der Pokalverleihung vor rund 100 Schützen und Gästen auch Bürgermeister Hans Kaltner mit Gemeinderat Manfred Hartl, den Ehrengauschützenmeister Leonhard Wöger, Gauehrenrat Hans Eppinger sowie alle Vorstände der sieben Schützenvereine begrüßen. Danke sagte er dem Auswertteam und Helfern und seiner treuen und motivierten Bewirtungsmannschaft.

Bürgermeister Hans Kaltner freute sich über die herausragende Präsenz der Schützenvereine in der Gemeinde. Nach den Einzug und dem Königswalzer wurden von Ulrich Wenger und Bürgermeister Kaltner die Wanderpokale sowie die Geschenke an die Vertreter der sieben Vereine übergeben. Die vom Künstler Franz Pansa gemalte Erinnerungsscheibe soll im Schützenheim an das 45. Zusampokalschießen erinnern.

In der Schützenklasse holte sich „Hubertus“ Unterthürheim mit 1330 Ringe den ersten Platz, gefolgt von „Falkenhorst“ Wortelstetten (1301), „Grüner Baum“ Buttenwiesen (1287). „Eustachius“ Frauen-stetten (1280), „Hubertus“ Pfaffenhofen (1280), „Tell“ Lauterbach (1278) und „Waldeslust“ Oberthürheim (1236). Bei der Jugend dominierte Buttenwiesen mit 878 Ringen vor Frauenstetten (823), Pfaffenhofen (786), Lauterbach (7579, Unterthürheim (688), Oberthürheim (315) und Wortelstetten (185). (ep)

Die Einzelergebnisse im Überblick:

Teilnehmer über 55 Jahre: 1. Willi Mayershofer, Unterhürheim, 186 Ringe; 2. Josef Wenger, Frauenstetten, 185; 3. Otto Mareiser, Wortelstetten, 184.

Blattlschützen:

1. Franz Wenger, Wortelstetten, 3.1-Teiler;

2. Michael Schmid, Unterthürheim, 5,3; 3. Klaus Kampfinger, Unterhürheim 9,2. Jungschützen: 1. Martin Braun, Unterthürh., 191 Ringe; 2. Anina Steinbach, Wortelst., 185; 3. .Jasmina Rigel, Lauterb., 182 und Lukas Müller, Buttenwiesen, 182.

Damen: 1. Stefanie Weiß, Lauterbach, 188 Ringe; 2. Stefanie Mayr, Wortelstetten, 187; 3. Andrea Tischmacher, Frauenstetten, 185.

Schützenklasse: 1. Mathias Reutner, Unterthürheim, 193 Ringe und Bernd Matthiesen, Buttenwiesen, 193; 2. Alexander Egger, Unterthürheim, 192 und Martin Wenger, Pfaffenhofen, 192.

Älteste Schützen: 1. Lorenz Kapfer, Lauterbach, 178 Ringe; 2. Fritz Kraus, Oberthürheim, 162; 3. Georg Krakowka, Frauenstetten, 154.

Pistolenschützen: 1. Gottfried Kotter, Wortelstetten, 176 Ringe; 2. Martin Höch-stätter, Oberthürheim, 169 und Willi Östreicher, Wortelstetten, 169.

