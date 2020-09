00:31 Uhr

Seit 60 Jahren ein Paar

Gerhard und Blanka Kempf feiern diamantene Hochzeit. Viele Verbindungen nach Wertingen

Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten Gerhard und Blanka Kempf (geborene Wittmann) aus Meitingen.

Bei einem Tanzabend in Eichstätt sind sich die beiden begegnet. Gerhard Kempf absolvierte zu jener Zeit seine Ausbildung für den Polizeidienst, während seine zukünftige Frau im Eichstätter Landratsamt arbeitete. Am 1. August 1959 wurde Gerhard Kempf zur Landespolizeistation nach Wertingen versetzt.

Im August 1960 gaben sich die Jungverliebten schließlich im Dom von Eichstätt das Jawort. Blanka Kempf arbeitete in der Wertinger Stadtverwaltung und am Landratsamt Wertingen. 1972 wechselte Gerhard Kempf zur Kriminalpolizei. Im Jahr 1973 zog die Familie mit ihren drei Kindern in ein Haus nach Meitingen. Beide haben noch Verbindungen nach Wertingen. (peh)

Themen folgen